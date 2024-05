Desesperados: docentes DAI reclamaron el pago del mes de marzo

Una crítica situación es la que están padeciendo docentes DAI de San Juan. Según contaron al móvil de Canal 13, les adeudan los meses de marzo y abril, y cada vez que van a hacer el seguimiento de sus expedientes en la Obra Social Provincia (OSP), las respuestas son las mismas y quedan lejos de ser una solución para ellos: ‘El papá se atrasó con un papel, una de las docentes se equivocó de documento y el expediente se atrasó, hay demoras’.

Esta situación de incertidumbre los hizo reunirse este viernes 10 de mayo en las puertas de la Obra Social Provincia (OSP) y, juntos a los padres de sus alumnos, reclamar por la agilización de los expedientes, para así poder cobrar aunquesea el mes de marzo.

Marisa Aguirre contó que trabaja en dos escuelas, toma cuatro colectivos diarios para llegar a su lugar de trabajo, pero que, con la falta de pago, ya no tiene para pagar el pasaje. ‘Los expedientes están estancado en el mismo lugar. No puede ser que hayan acumulado 50 expedientes en uno, y que si uno de los docentes tiene un problema los otros se estancan’, expresó.

'Estoy acá por necesidad. El plato de comida no espera, el alquiler tampoco, hay papás dais que tienen que pasarles la cuota alimentaria a sus hijos y esto les está generando problemas judiciales', expresó otra DAI, que además contó que ya no puede hacer frente al monotributo: ‘no tengo los $15.600 que sale mes a mes, y no los tengo porque no cobro’.

'A mí me importa mi alumno, no quiero que él se quede sin DAI, pero tampoco puedo continuar si no tenemos solución, sino tenemos dinero. Los papás tampoco se merecen esta situación, pero parece que a nadie más le importa este tema en San Juan', expresó enojada

'Estamos endeudados pidiendo plata para poder solventar nuestros gastos. Esta situación no amerita para más, está mala la situación de todos, muchos estamos pensando en renunciar si no encontramos respuestas y buscar el trabajo en otro lado en donde nos pagan mes a mes', sostuvo.

Una joven docente DAI contó que se movilizan en bicicleta para llegar a la escuela donde trabaja, con la intención de ahorrarse el pasaje de colectivo y que la situación de no tener sus haberes mes a mes ya se le está volviendo insostenible. ‘Me da vergüenza que mi abuela me tenga que dar dinero para pagar fotocopias’, soltó.