Duro reclamo a OSSE: vecinos piden asistencia inmediata por pérdida de aguas servidas

Este lunes por la mañana, los vecinos del Barrio Mecánico Mella, ubicado en la zona de capital frente al colegio privado San Bernardo sobre la calle Chile antes de llegar a calle Aberanstain en el departamento Capital; quienes expusieron una preocupante situación relacionada con la emanación de líquidos cloacales en la zona.

Enrique Albarracín, uno de los residentes del consorcio, expresó ante las cámaras su preocupación ante la falta de respuesta por parte de la OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado) ante los reclamos realizados: "Queríamos hacer esto público porque no tenemos respuesta de OSSE, a pesar de varios reclamos presentados", señaló Albarracín, destacando la gravedad del problema y su impacto en la salud de los habitantes del barrio.

Según los vecinos, el problema radica en un sector de la colectora donde se han detectado filtraciones de líquidos cloacales debido a la antigüedad de las tuberías: "Uno de esos codos aparentemente se ha desprendido, generando el desborde de líquidos cloacales en la zona", explicó Albarracín.

A pesar de los reclamos y expedientes presentados, los residentes del barrio no han recibido una solución por parte de las autoridades correspondientes: "Nos han dicho que no pueden hacer nada porque no tienen autorización para romper en la calle", lamentó Albarracín, haciendo hincapié en la falta de maquinaria y personal por parte de OSSE para abordar el problema de manera efectiva.

La situación se ha vuelto insostenible para los habitantes del barrio, quienes denuncian que el olor insoportable y el riesgo para la salud son cada vez mayores. Otra vecina de avanzada edad mencionaba que: "Es imposible vivir así, no se puede respirar", expresó afectadas, haciendo referencia a los problemas respiratorios y de salud que enfrentan debido a la situación.

Noticias Relacionadas Vivir entre los líquidos cloacales y la mugre en la calle: así es el día en el barrio Soeva II

Ante esta grave problemática, los vecinos del Barrio Mecánico Mella solicitan una pronta intervención de las autoridades competentes para solucionar el problema y garantizar la salud y seguridad de todos los habitantes del barrio.