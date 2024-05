Cuatro sismos se hicieron sentir en San Juan durante la madrugada

La madrugada de este martes, San Juan fue sacudida por una serie de sismos, según lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Cuatro eventos telúricos con epicentro en la provincia se registraron, todos ellos superiores a tres grados de magnitud.

El primer sismo, de mayor magnitud, se originó en el océano Pacífico, con una intensidad de 4.9 grados y a una profundidad de 12 kilómetros. Aunque fue sentido levemente en San Juan, específicamente en el área de Iglesia, no generó mayores repercusiones.

Posteriormente, hubieron varios sismos en la provincia. A las 2:58 de la madrugada, se registró un sismo de 3.1 grados de magnitud, a una profundidad de 117 kilómetros. Una hora más tarde, a las 3:38, ocurrió otro evento sísmico, esta vez de menor intensidad, con una magnitud de 2.9 grados.

Minutos después, se produjo un sismo en Mogna, con una magnitud de 3.4 grados y una profundidad de 117 kilómetros. A las 3:56, una nueva réplica, esta vez con una magnitud de tres grados, tuvo su epicentro a 22 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan.

Finalmente, a las 6:29 de la mañana, se registró otro sismo en la misma zona, con una magnitud de 3.1 grados y a una profundidad de 83 kilómetros.