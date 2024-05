Desesperante: la mamá chimbera que pide trabajo donde pueda llevar a su bebé

Carla Cuenca es una joven mamá soltara que necesita urgente trabajo. Ella tiene una sola condición, donde vaya tendrá que si o si llevar a su bebé de tres años. Pasa que la oriunda de Villa Paula, en el centro de Chimbas, no tiene familia o amistades a quien dejarle la criatura.

La mujer desesperada apeló a pedir trabajo en las redes sociales. Lo hizo en distintos grupos de Facebook pero no ha tenido suerte. 'Te llaman para hacerte ofrecerte cosas irreproducible', se lamenta en diálogo con DIARIO 13. Actualmente, cuenta Carla, no tiene para pagar el alquiler, ni los servicios. Ruega encontrar trabajo antes de quedarse sin luz, gas y agua. 'Yo me puedo arreglar, pero mi hijo no puede pasar por esto', reflexiona.

Carla siempre 'camino la calle para ganarse la moneda'. Primero vendió cosas dulces, luego semitas casa por casa. Hasta que el año pasado abrió un kiosco de venta de bebidas. Pero lamentablemente la plata que recaudó en cada actividad no alcanzó. Los precios de los productos fueron aumentando con la inflación y las ventas fueron cayendo.

Actualmente espera junto a su hijito que alguien la llame al 2646249620 con una buena noticia. Que algún sanjuanino o sanjuanina pueda darle un lugar para trabajar, pero también pueda tener a su hijo con ella.