Hubo acuerdo salarial docente para el mes de mayo: el mayor logro, 20 puntos al básico

En una extensa jornada de negociación paritaria, el Gobierno y los sindicatos docentes llegaron a un acuerdo paritario. El mismo, según explicó el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, se compone de un aumento salarial del 10%, más un aumento de FONID y Conectividad que pasa de 20 a 30 mil pesos y él lo más destacado y pedido por UDA, UDAP y AMET, el aumento de 20 puntos al valor índice, lo que favorecerá ampliamente a los docentes.

'Hemos logrado que los puntos que teníamos pensado otorgar en junio lo diéramos en mayo considerando que la inflación tuvo una bajada llegando a 8,8%, así como también el anuncio de la baja de la tasa interés del Banco Central de 10%', explicó el ministro. Además, para el mes de junio, cerraron un principio de acuerdo que se compone de un 10% de aumento, el cual será bajado a las bases por los gremios.

Por su parte, Silvia Fuentes, ministra de Educación expresó que por pedido del gobernador el objetivo de esta reunión de paritaria era llegar a un acuerdo con los gremios docentes para que no se pierda ni un día de clases. Además de asegurar que entre jueves y viernes de esta semana los docentes ingresantes tendrían novedades respecto a sus pagos atrasados.

Emilio Achem, secretario general de la Gobernación destacó la 'buena predisposición de los gremios' para buscar solución y alternativas a una situación económica crítica para todos los trabajadores del país. 'Para todos los argentinos la situación de la inflación y el desempleo golpea, pero a nosotros nos toca la parte de seguir mirando con detenimiento lo que puede pasare en el futuro y evidentemente hasta que no se apruebe la Ley de Bases, la Argentina no tendrá certezas y eso hace que nosotros como gobierno no podamos comprometer los fondos públicos tan fuertemente a futuro', sostuvo.

Por el lado sindical, Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP se mostró conforme con el acuerdo logrado para mayo, puesto que las bases habían dado el visto bueno a un acuerdo, solo si el Gobierno aumentaba los 20 puntos del valor índice, un aumento de $30.000 a FONDID y Conectividad y un 10% al valor índice.

Sobre el principio de acuerdo para el mes de junio, Quiroga contó que el próximo mes realizarán un plenario donde discutirán la propuesta del Gobierno, para llegar con una respuesta en la próxima reunión paritaria.

Daniel Quiroga, titular de AMET indicó que se logró lo que les pidieron las bases que negocien con el Gobierno, por lo que se mostró conforme con el resultado de la paritaria. 'Estos 20 puntos más para el salario docente se traducirá en dinero y podremos de esa manera recomponer el salario docente, ya que entendemos que un porcentaje al básico no es conveniente, en cambio los puntos si', sostuvo.

Por último, Karina Navarro, secretaria general de UDA expresó sobre el acuerdo paritario de mayo: 'Desde enero que desde UDA insistimos en acumular los 20 puntos a cada uno de los cargos del nomenclador docente, lo que ayudará a la jerarquización de la carrera docente'. A pesar de la conformidad con lo acordado, la sindicalista aseguró que seguirán trabajando en modificaciones de otros puntos del salario docente.