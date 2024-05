Hubo largas colas y demoras en la inscripción presencial al Progresar

A partir del lunes pasado, en el Centro Cívico de San Juan, se comenzó a recibir de manera presencial a cientos de estudiantes para inscribirlos en las becas Progresar que otorga la Nación. Sin embargo, un relevamiento con las cámaras de Canal 13 mostraron largas filas de estudiantes que buscaban acceder a este beneficio. La situación se tornó confusa y generó enojo entre los aspirantes, ya que la inscripción vía internet se convirtió en una tarea casi imposible, tendiendo así a que lo hagan por el lugar que dispuso el gobierno provincial.

Desde tempranas horas de la mañana, los jóvenes se aglomeraron en la isla del Ministerio de Educación, esperando poder completar el trámite presencialmente. Algunos de ellos expresaron al micrófono su frustración por la dificultad para realizar el procedimiento en línea.

En diálogo con el programa Banda Ancha, algunos de los estudiantes relataron sus experiencias. Uno de ellos mencionó: "Intenté por internet y me salió, pero no me lo dio. Como dijeron que se tenía que hacer presencial, vine". Otro agregó: "Me pude inscribir por internet, pero tuve que meterme a las 4 de la madrugada. Vine presencialmente porque siempre se encontraba colapsada la página".

La habilitación de la inscripción presencial fue una medida adoptada después de las dificultades experimentadas con el sistema online. Aunque se observaron largas colas y demoras, muchos estudiantes manifestaron su alivio por poder completar el trámite de manera presencial.

La situación sin dudas reflejó uno de los grandes desafíos de digitalización y acceso equitativo a los servicios públicos, evidenciando la necesidad gubernamental de mejorar lo tecnológico y garantizar la accesibilidad para todos los ciudadanos.