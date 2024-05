Especialistas analizaron el caso del adolescente acusado de asesinar a Hebe Yolanda Leguiza

En el programa de Paren las Rotativas del pasado martes por la noche, se reunieron tres especialistas para abordar conjuntamente la impactante temática del joven de 15 años que presuntamente asesinó a una anciana a mazazos. La víctima, identificada como Hebe Leguiza, falleció aproximadamente una hora después debido a las heridas en la cabeza proporcionadas por el joven.

Las tres especialistas debatieron sobre el porqué el joven de 15 años presuntamente asesinó a Hebe

La primera en ser consultada fue Laura Tamarit, médica psiquiatra, quien ofreció una perspectiva sobre la violencia en la sociedad. Destacó que la violencia se ha replicado a lo largo del tiempo, incluso en los medios y las redes sociales: "Yo soy una convencida de que cuando nos cuidamos, por ejemplo, en medios o redes sociales de mostrar un suicidio, lo hacemos por el temor a la réplica. No nos hemos dado cuenta de lo que podemos llegar a generar replicando otro tipo de violencia". Subrayó que la violencia es un problema social y mencionó el papel influyente de las redes sociales en estos temas.

En cuanto a la detección oportuna de problemas psiquiátricos, Tamarit explicó que algunos casos no pueden detectarse a tiempo debido a su naturaleza no lineal: "Hay casos que son no lineales, hay casos que son, uno habla del brote, el brote es cuando el síntoma irrumpe con la realidad" detalló después.

Luego, Selena Godoy, miembro de la Red de Infancias Robadas, enfatizó la importancia de abordar los hechos de violencia en todos los ámbitos, especialmente en el familiar e institucional. Señaló que los hechos de violencia no discriminan según el nivel socioeconómico: "No porque pertenezcas a la sociedad media o alta estás menos expuesto a sufrir estos hechos de violencia en la familia".

Godoy también mencionó el papel de las instituciones educativas y la dificultad de denunciar casos de violencia desde allí. Explicó que se busca involucrar a toda la sociedad en la detección y prevención de estos casos.

"Es difícil que la escuela denuncia. Es algo en lo que trabajamos también, en el aspecto de poder involucrar a toda la sociedad, desde la escuela hasta el vecino" sostuvo Godoy. Además agregó que, en el caso educativo, 'hay directores que tienen miedo'.

Finalmente, la abogada Carla Manini abordó el aspecto jurídico del caso, destacando que la baja de la edad de imputabilidad no es la solución. Explicó que, más allá de la patología del joven, este es inimputable y no puede ser condenado. Además, señaló la complejidad de probar la responsabilidad de los padres penalmente y sugirió buscar medidas alternativas para abordar estos casos.

"Si el chico hubiese tenido 17, se le aplica el régimen penal juvenil que es en este caso la Ley 22.278.000 y se lo somete a un tratamiento que es especial para menores, al régimen penal juvenil, en este caso estamos hablando de un homicidio agravado. No quiero decir con todos los agravantes propios, pero ha sido terrible, 50 años de cárcel, se lo somete en este caso al Nazario Benavides, sería el lugar adecuado hasta que cumple los 18 años de edad".

La abogada Manini destacó que: "Hay que tener en cuenta que Argentina está de día la Convención de Derechos del Niño y eso requeriría un trabajo muy arduo porque es una convención que tiene rango y jerarquía constitucional tan fácilmente, o sea que la edad si es por la edad no es una solución "

Sobre la responsabilidad de los padres, la doctora señaló que: "Penalmente es complejo poder probarlo, es decir, porque tampoco está acreditado. Habría que ver esta denuncia que se hizo, en qué consistió, bueno, qué medidas se tomaron de parte de, en este caso. Entiendo que se hizo en la unidad de CAVIG, que es el centro de abordaje, en este caso, cuando hay violencia intrafamiliar. Llegado el caso, si los padres si tenían a cargo un chico que estaba medicado con un trastorno psiquiátrico y se les escapó, y representa un riesgo para sí y para terceros, civilmente también podría analizarse".