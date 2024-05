Gobierno lanzó una campaña para proteger a los jubilados del exceso de cobros bancarios

En entrevista con Banda Ancha, Fabiana Carrizo, directora de Defensa al Consumidor, expuso la importancia de conocer los derechos de los consumidores, especialmente en el caso de los adultos mayores, quienes frecuentemente enfrentan irregularidades en seguros y descuentos bancarios.

Carrizo destacó la iniciativa del gobierno provincial de lanzar programas destinados a jóvenes y adultos mayores, con el objetivo de abordar las irregularidades que enfrentan en su día a día: "El 15 de marzo, lanzamos dos programas cerca de nuestros jóvenes y el otro también acompañando a nuestros adultos mayores, porque son los dos grupos que están teniendo más irregularidades en diversas áreas", afirmó.

La directora de Defensa al Consumidor explicó que se están realizando operativos en centros de jubilados para brindar asesoramiento y acompañamiento a los adultos mayores: "Estuvimos este lunes en Paz y Bien, donde tuvimos una convocatoria hermosa cerca de ellos. Traen los movimientos haciéndole la baja los reintegros con mucha frecuencia", agregó.

Según Carrizo, comentó que muchos adultos mayores se acercan con consultas sobre descuentos inesperados en sus recibos de sueldo o movimientos bancarios: "Tenemos muchas consultas de jubilados que nos dicen 'mire, este mes me vino este descuento y no sé de qué es'. Entonces nosotros no tenemos más que decirles que tienen que ir al ANSES a ver cuál es el descuento, a ver de qué trata el descuento' y así", señaló.

En este sentido, Carrizo aprovecho para invitar a que los adultos mayores revisen detenidamente sus movimientos bancarios y a consultar con sus familiares en caso de dudas: "Los movimientos del cajero no te saldrán en el recibo de sueldo, pero sí los movimientos del cajero. Eso pedirle a los nietos, a los hijos, que le miren los movimientos cuando vean un descuento que no saben de qué es", afirmó.

Noticias Relacionadas Cuánto cobran los jubilados y pensionados de la ANSES en mayo con el aumento y el bono de $70.000

Por último, la titular resaltó la importancia de proteger los derechos de los adultos mayores frente a prácticas abusivas en el ámbito financiero: "Seguro que es un seguro implementado que no lo solicitaron y que te están descontando alrededor de siete mil , ocho mil o diez mil pesos, que para el sueldo de ellos es mucho", concluyó Carrizo.