El crudo testimonio de la mamá de una joven víctima de un siniestro fatal

Este jueves, las calles sanjuaninas de las adyacencias de Tribunales se llenaron de familiares y amigos de víctimas de siniestros viales. Uno de esos casos fue el de César Miguel Sánchez, por lo que Juana, su mamá, aseguró en Canal 13 que la causa no tuvo ni juicio abreviado, ni mucho menos audiencia de formalización, y que, por lo tanto, el conductor que mató a su hijo quedó en libertad, mientras que la Justicia culpó al joven de haber causado su propia muerte.

'Nunca va a descansar en paz porque es injusto lo que le han hecho, es una injusticia culpar a la persona fallecida, es injusto culparlo de que causó su propia muerte, cuando la camioneta se le rompe 40 metros antes de llegar a impactarlo, cuando se le cruza de carril, el chofer de la camioneta. Además, el vehículo estaba en nombre de él, no tenía RTO, no tenía carnet de conducir, no tenía seguro, la camioneta no tenía papeles a nombre de él y resulta que no hubo investigación', dijo con bronca la madre al borde del llanto.

La mamá de Cesar, asegura que su hijo, al momento del siniestro que le quitó la vida, traía DNI, carnet de conducir y seguro obligatorio, además de que la moto estaba a nombre de él. Sin embargo, el abogado de la familia de la víctima les avisó que en el legajo con el que cuenta la Justicia no data dicha documentación del joven. 'Le plantaron un grado de alcoholemia de 2, 70º, pero que el estudio forense no la informa a dicha alcoholemia, sino que dice que tiene escaso liquido gaseoso y liquido indefinido. Mi hijo no tomaba porque era mi donante de riñón, yo soy enferma renal crónica y él me iba a donar su riñón para que no sufriera más y vienen y me lo matan'

Familiares de personas fallecidas en siniestro viales marcharon contra los juicios abreviados

'Juicio que abrevia, juicio que mata a la familia. Lamentablemente es lo que está pasando con todos los casos y si bien hay una Ley de Víctimas que nos ampara, por lo que queremos y exigimos que los juicios sean oral y público, porque obviamente pasa que las personas que mataron a tus seres queridos siguen en libertad porque se declararon culpable', se quejó Chirino, agregando que cada uno de estos sanjuaninos acusados de quitarle la vida a otro deben tener la pena que se merece por el daño provocado.

También confirmó que seguirán marchando para que estas causas tengan su juicio oral y público. En eses sentido aseguró que se manifestarán cada 15 días para meter presión a la Justicia local para que no decida resolver mediante un juicio abreviado.