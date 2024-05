Tras el reclamo en Canal 13, repararon la pérdida de aguas servidas en el Barrio Mecánico Mella

El vecino capitalino contó a Canal 13 que tras los trabajos de OSSE, ya no se siente olor en el barrio.

Una nueva solución vecinal de la mano de la intervención de Canal 13. Tras el reclamo de los vecinos del Barrio Mecánico Mella, OSSE mandó a una cuadrilla al lugar y realizó el arreglo necesario para que estos vecinos dejaran de aguantar el nauseabundo olor que de aguas servidas.

El vecino contó que los empleados de la empresa vinieron al otro día que salió la nota del reclamo. 'Ya no está el olor que era insoportable, por lo que todos los vecinos estamos más que contentos porque se pudo dar solución a un problema que llevaba un mes de reclamo sin respuesta, sin solución’, precisó el habitante del barrio capitalino.

Ahora los vecinos están más tranquilos, ya no sienten olor, sobre todo los que tienen su domicilio en la planta baja. Tras los trabajos de la empresa, el olor que salía por los resumideros del lavadero, de los sectores del baño ya no son una realidad, por lo que el servicio en el barrio funciona con normalidad.

En una de las veredas del barrio quedó un montículo de tierra debido al trabajo realizado por los empleados de OSSE. Desde la empresa les explicaron a los vecinos que quedará de esa forma hasta que el sector en donde trabajaron los empleados, se seque y se termine de compactar, a través de un parche que tienen que realizar.

Los vecinos aseguran que el trabajo quedó muy bien. La reparación constó del cambio de un caño llamado cometida, que es el ingreso a la colectora, que es un codo que ingresa a la colectora, al caño principal. 'Ya se solucionó ese caño que estaba roto, por lo que ya está funcionando normalmente la cloaca'

El caso: duro reclamo a OSSE: vecinos piden asistencia inmediata por pérdida de aguas servidas

Este lunes por la mañana, los vecinos del Barrio Mecánico Mella, ubicado en la zona de capital frente al colegio privado San Bernardo sobre la calle Chile antes de llegar a calle Aberanstain en el departamento Capital; quienes expusieron una preocupante situación relacionada con la emanación de líquidos cloacales en la zona.

Enrique Albarracín, uno de los residentes del consorcio, expresó ante las cámaras su preocupación ante la falta de respuesta por parte de la OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado) ante los reclamos realizados: 'Queríamos hacer esto público porque no tenemos respuesta de OSSE, a pesar de varios reclamos presentados', señaló Albarracín, destacando la gravedad del problema y su impacto en la salud de los habitantes del barrio.

Según los vecinos, el problema radica en un sector de la colectora donde se han detectado filtraciones de líquidos cloacales debido a la antigüedad de las tuberías: 'Uno de esos codos aparentemente se ha desprendido, generando el desborde de líquidos cloacales en la zona', explicó Albarracín.

A pesar de los reclamos y expedientes presentados, los residentes del barrio no han recibido una solución por parte de las autoridades correspondientes: 'Nos han dicho que no pueden hacer nada porque no tienen autorización para romper en la calle', lamentó Albarracín, haciendo hincapié en la falta de maquinaria y personal por parte de OSSE para abordar el problema de manera efectiva.

La situación se ha vuelto insostenible para los habitantes del barrio, quienes denuncian que el olor insoportable y el riesgo para la salud son cada vez mayores. Otra vecina de avanzada edad mencionaba que: 'Es imposible vivir así, no se puede respirar', expresó afectadas, haciendo referencia a los problemas respiratorios y de salud que enfrentan debido a la situación.

Ante esta grave problemática, los vecinos del Barrio Mecánico Mella solicitan una pronta intervención de las autoridades competentes para solucionar el problema y garantizar la salud y seguridad de todos los habitantes del barrio.

La curiosa historia detrás del nombre del Barrio Mecánico Mella de Capital

El nombre de este complejo habitacional se lo debe al mecánico de apellido Mella, el cual vino en un vuelo con la enfermera Medina desde Chile a prestar apoyo en el terremoto del 1944. Sin embargo, estas personas no lograron llegar a la provincia a cumplir con su altruista objetivo, puesto que, el avión en el que viajaban se cayó, falleciendo ambos.