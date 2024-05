Ley Bases y RIGI: el titular de la CAME pidió que se tenga en cuenta al sector pymes y a la reforma laboral

En vivo por Banda Ancha, el presidente nacional del CAME abordó positivamente el tema de la Ley Bases y RIGI.

En una entrevista exclusiva en el programa Banda Ancha, Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), analizó el impacto del plan nacional del presidente Javier Milei y la necesidad de actualizar las relaciones laborales bajo la nueva Ley de Bases.

"Las relaciones laborales se deben actualizar," comenzó subrayando por ese lado González. Explicó que CAME estuvo impulsando cambios significativos en este ámbito desde hace tiempo: "Hace cas un año presentamos un proyecto de ley. Fue la primera vez que nos presentamos ante la Corte Nacional de Apelaciones del Trabajo y la Corte Suprema por los excesivos intereses que se cobran a través de los juicios laborales," indicó. Esto se debió a un caso en el que "un juicio de tres millones de pesos se convirtió en 1.965 millones de pesos."

González mencionó que, a pesar de una resolución reciente favorable, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no actuó en consecuencia: "Volvimos a presentarnos porque la Cámara Apelaciones no hizo caso a esta resolución de la Corte hace una semana atrás," dijo. En ese sentido, junto a la entidad del campo, CAME presentó una nueva solicitud ante la Corte respecto al DNU 70/23 y las leyes laborales.

González enfatizó la urgencia de estas actualizaciones: "Es una necesidad enorme que se actualice. Hay muchísimos sectores nuevos en la economía mundial y en Argentina que no están contemplados dentro de esas leyes laborales creadas en el año 70." Añadió que mientras la CGT defiende su visión desde el ámbito sindical, CAME lo hace desde el sector productivo : "Nosotros defendemos desde el lugar del sector productivo y en la relación de poder crear más fuentes laborales."

Sobre la Ley de Bases, González explicó que esta tiene implicaciones significativas para las pymes y el sector productivo: "Hoy, la ley como está y con los juicios laborales que tenemos, y los números que tenemos de la gran desocupación y la informalidad laboral y comercial que hay, indudablemente la ley actual no es efectiva," afirmó.

Además, González abordó el tema del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): "Es fundamental que se tenga en cuenta al sector pyme," destacó. "La Argentina indudablemente necesita una regulación a los capitales extranjeros y también nacionales. Estas grandes inversiones son fundamentales, pero también es crucial incluir a las pequeñas y medianas empresas en este proyecto de trabajo" explayó el titular nacional.

El presidente de CAME señaló que aunque apoyan la ley, es esencial realizar modificaciones para proteger los intereses locales: "Estamos trabajando para que se modifiquen ciertos criterios. Principalmente, hay resoluciones que ya existen en la Argentina, donde todo tipo de importación para estas grandes inversiones tiene un componente nacional del 20%."

González enfatizó la importancia de regular las grandes inversiones para evitar que sean puramente extractivas: "Estas grandes inversiones van a llevarse a cabo en provincias del interior, a través de la minería y la energía. Es importante que estén reguladas para que generen desarrollo local y no solo se trate de un beneficio unilateral," explicó.

"Es fundamental tener una resolución para las grandes inversiones porque se debe regular. No podemos dejarlo al libre albedrío, porque indudablemente hay capitales que son totalmente extractivos y no son beneficiosos para un país que necesita crecimiento y desarrollo," concluyó el presidente.