Florencia se sometió a la 13° cirugía y mantiene su esperanza de vivir sin dolor

Florencia Genovart fue diagnosticada, hace 5 años, con endometriosis y el "síndrome del cascanueces", dos enfermedades consideradas entre las más raras del mundo. Después de una batalla de cinco años contra estas condiciones médicas, finalmente fue sometida a una operación que es una luz en el camino de la joven sanjuanina.

En sus redes sociales, Genovart compartió un mensaje para informar a sus seguidores sobre su estado de salud. Expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante su ausencia en las redes sociales, explicando que su silencio se debió a preocupaciones y dificultades relacionadas con su salud.

"Me operaron en enero, me colocaron un neuroestimulador medular. Fue una cirugía compleja y larga, y el postoperatorio fue terrible", compartió Genovart. Aunque la cirugía fue exitosa, reveló que hay complicaciones en el lado anatómico que han afectado el funcionamiento del neuroestimulador.

La joven también compartió sus luchas emocionales, admitiendo que esta vez experimentó una profunda depresión y ansiedad, lo cual le resulta difícil de controlar. "Me afecta en todos los aspectos. No puedo leer los mensajes, no puedo contestar, no puedo hablar con nadie, y me aleja de todo", confesó.

Genovart expresó la dificultad de enfrentarse a este dolor, lamentando que nadie entienda completamente el sufrimiento que está experimentando. A pesar de sus desafíos, la joven se ha mantenido firme en su lucha contra la enfermedad, pero reconoce que cada día se hace más difícil seguir adelante.

"Me han vuelto a operar hace dos semanas", compartió Genovart, describiendo el proceso como otra experiencia de intenso dolor. En esta ocasión, los médicos le han recolocado los electrodos, marcando otra etapa en su largo viaje de tratamiento. A pesar del dolor y la lenta recuperación, Genovart se aferra a la esperanza de que este capítulo llegue a su fin pronto.

"Estoy recuperando muy lentamente, con mucho dolor, pero tratando de que esto termine pronto", expresó Genovart. Su única esperanza y deseo son vivir sin el constante dolor que ha marcado gran parte de su vida.