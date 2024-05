Tragedia de los sanjuaninos en Francia: rompió el silencio la madre de una de las víctimas

A un mes del trágico fallecimiento de los sanjuaninos en Francia, rompió el silencio la madre de Emiliano Pennice. En medio del dolor, Mónica Montero, expresó su sentir en una emotiva carta en la que aseguró que su hijo ‘murió cumpliendo su sueño’ y que siempre estará con ella, además de agradecer a una gran cantidad de personas.

Al cumplirse un mes de la tragedia que terminó con la vida de Emiliano y su novia Noelia Maldonado, Mónica expresó su agradecimiento a las personas que los ayudaron y brindaron fuerzas a su familia.

‘No estén tristes por Emiliano porque murió cumpliendo su sueño. Estén tristes por ustedes, si teniendo vida no se animan a ir tras ellos’, escribió en el escrito, el cual hizo público este jueves 2 de mayo.

La emotiva carta de la mamá de Emiliano

Recién hoy, a un mes de la declaración oficial del fallecimiento de mi hermoso hijo Emiliano Pennice, tengo las fuerzas para agradecer a todas las personas que oraron, nos apoyaron, y acompañaron de una u otra manera y afrontar esta realidad que me cambió la vida. No únicamente a mí, sino a todos lo que sintieron aprecio por Emi.

A la familia de la bella Noelia Maldonado con quienes nos tocó compartir el peor momento que una madre pueda atravesar. Para ellos, mi eterno agradecimiento y afecto. Y para todos los que dieron muestras de dolor y acompañamiento, quiero decirles que todas sus energías llegan, que me ayudan cada día a levantarme y seguir adelante. Mi hijo debe estar muy orgulloso al ver el fruto de su siembra.

Por último, repetir estas palabras que me vienen a la cabeza una y otra vez “No estén tristes por Emiliano porque murió cumpliendo su sueño. Estén tristes por ustedes, si teniendo vida no se animan a ir tras ellos. No estén tristes por mí, porque perdí un hijo. Estén tristes por ustedes, si teniendo sus hijos vivos, no comparten con ellos todo lo que quisieran”.

Gracias por todas sus muestras de afecto. Estaré eternamente agradecida. Emiliano siempre estará conmigo. Él me obligará a salir adelante. Un abrazo enorme para todos.

El trágico siniestro en el que perdieron la vida Emiliano y Noelia

El sábado 1 de abril, un siniestro en la autopista A4, en la localidad de Tilloy-et-Bellay, Francia, dejó como resultado la muerte de Noelia Maldonado. Días más tarde, más precisamente el miércoles 3 de abril, el novio de la sanjuanina fallecida, Emiliano Pennice, quien luchaba por su vida, también perdió la vida.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban los tres amigos fue embestido por detrás por otro automóvil. Noelia perdió la vida en el acto, mientras que Emiliano quedó gravemente herido, con muerte cerebral aparente. Juan Francisco Díaz, el tercer ocupante del auto, se recuperó de sus lesiones.

La pareja conformada por Noelia y Emiliano había decidido disfrutar del fin de semana de Pascuas en Luxemburgo, país limítrofe con Francia al norte, donde residían desde hace un tiempo.

Las circunstancias exactas del choque aún están bajo investigación. Los padres de Emiliano lograron llegar a Francia a tiempo para despedirse de su hijo, pero lamentablemente su estado de salud era irreversible.