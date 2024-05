Sanación pránica: 'Las personas se están abriendo más a lo espiritual'

La sanación pránica es una técnica de medicina alternativa que ha comenzado a ganar adeptos en todo el mundo debido a su enfoque holístico y sin contacto físico. Carlos Gordillo, instructor de sanación pránica, explicó en Canal 13 que esta práctica se basa en la manipulación de la energía vital, conocida como prana, que todos los seres vivos poseen.

"Sanación pránica es una técnica muy antigua que ha sido sistematizada por diversos maestros a lo largo del tiempo," comento Gordillo. "El maestro Choa Kok Sui fue quien concretizó diferentes técnicas y credos en lo que hoy conocemos como sanación pránica. Su origen es principalmente chino y filipino."

La práctica de la sanación pránica no implica el contacto físico directo. "Lo que hacemos es trabajar a nivel energético, utilizando solamente las manos. No son masajes, siempre hacemos hincapié en que no hay necesidad de tocar físicamente a la persona," aclaró Gordillo. "Estamos todos interconectados y podemos trabajar con esa energía sin necesidad de contacto directo."

Gordillo subrayó que el prana es la energía vital que sostiene nuestro cuerpo y es fundamental para nuestra salud. "Cuando inhalamos, no solo proveemos oxígeno a nuestro cuerpo físico, sino que también absorbemos prana, esta energía vital que necesitamos para estar saludables."

La sanación pránica no solo afecta el cuerpo físico, sino también los cuerpos emocional y mental. "Tenemos un cuerpo emocional y un cuerpo mental, que aunque no se ven, forman parte de nuestro cuerpo energético. Lo que ocurre en uno afecta al otro y viceversa," explicó Gordillo. "A través de la sanación pránica, resolvemos desequilibrios a nivel energético que luego se manifiestan en mejoras corporales."

La eficacia de la sanación pránica no se basa únicamente en la fe, sino en comprobaciones prácticas. "Nosotros damos teoría y práctica para que cada persona pueda comprobar por sí misma los cambios. No es una cuestión de creer a ciegas, sino de experimentar y verificar," enfatizó Gordillo. Además, menciona que existen estudios científicos realizados en diversas universidades que respaldan esta técnica. En Argentina, por ejemplo, hay dos lugares donde se enseña sanación pránica y se está investigando científicamente.

A pesar de su naturaleza alternativa, la sanación pránica no pretende sustituir la medicina convencional. "No recetamos medicación ni la quitamos. Los médicos son quienes manejan el tratamiento del cuerpo físico. Nosotros ofrecemos un complemento natural que muchos encuentran útil, especialmente cuando la farmacología no proporciona una solución completa," afirmó Gordillo.

La aceptación de la sanación pránica está en crecimiento, tanto entre el público general como entre los profesionales de la salud. "Cada vez más personas se están abriendo a lo espiritual y a lo natural. Muchos médicos hoy en día derivan a sus pacientes a nosotros como complemento a sus tratamientos tradicionales," concluyó Gordillo. "Poco a poco, la sanación pránica se está abriendo camino como una técnica valiosa para el bienestar integral."