Orrego le regaló las camperas a los alumnos que fueron estafados

La comunidad de la Escuela Elvira de la Riestra de Lainez estaba viviendo una compleja e inesperada situación. Esto se debe a que hicieron un importante desembolso de dinero para poder adquirir las camperas para que los alumnos tengan su presentación. Sin embargo el local al que le pagaron nunca se las entregó. Finalmente se supo que el propio gobernador tomó la decisión de regalárselas a estos chicos para que pudieron vivir este inolvidable momento.

Fabiana Carrizo, directora de Defensa al Consumidor, contó ante el móvil de Canal 13 cómo fue evolucionando la situación de estas familias afectadas. Directamente la autoridad reveló que estas personas están en una situación económica que no les permite ni siquiera tener su cena de egresados y que justamente habían hecho un gran esfuerzo para al menos comprar las camperas.

'Vi a madres desesperadas en Ullum porque sus hijos no van a tener si quiera la cena de egresados porque no llegan con el dinero, entregaron toda la plata y no les cumplieron. Tengo que decir que estuvimos en este operativo colaborando con el gobernador y él decidió comprárselas a los chicos. Se las facilitó, dijo que él se haría cargo. Lo cuento porque fue un gesto lindo de nuestro gobernador para esos chicos que estaban tan ilusionados', expresó.

Carrizo contó que Orrego los había acompañado a ellos a reunirse con los afectados y fue en ese momento en que los padres le contaron la dura situación que estaban atravesando. Ahí fue cuando el jefe de Estado Provincial se comprometió con ellos a solucionarse este inconveniente que tuvieron con el local 'Lourdes Indumentaria'.

'Es una persona que jugó con el bolsillo de personas muy humildes que juntaron hasta el último pesito para que los chicos pudieran presentarla. Incumplieron no sólo en este caso, sino también con alumnos de Jáchal, Ullum, Zonda y hasta en Rawson. Le pusimos la faja de clausura y enviamos el informe a la UFI. Infringió el artículo 51, lo debe evaluar la Justicia, ya tiene formulación de cargo y multa. Esperamos una respuesta, le dejamos la notificación bajo la puerta porque no había nadie en ese momento. Esperamos que se acerquen a Defensa al Consumidor a dar explicaciones', sentenció.