Desde AMET confirmaron que el paro es sin asistencia a las aulas

Daniel Quiroga, secretario general de AMET, confirmó en Banda Ancha que el próximo 23 de mayo se llevará a cabo un paro nacional docente. Este paro ha sido convocado por los gremios nacionales docentes afiliados a la CGT debido a la falta de diálogo por parte del gobierno nacional.

En este punto, aludió a que el paro se realizará sin asistencia al lugar de trabajo, buscando visibilizar la problemática de los docentes y del sistema educativo.

"Los gremios nacionales docentes que pertenecen a la CGT han convocado al paro por la falta de diálogo por parte del gobierno nacional. Queremos que se implemente las leyes vigentes que el gobierno está incumpliendo, para establecer un piso salarial docente necesario para todo el país", explicó Quiroga.

Quiroga destacó que uno de los principales reclamos es un piso salarial unificado para los docentes de todo el país, que inicialmente se fijó en 450,000 pesos pero que ha aumentado debido a la inflación. "En función de la reunión anterior, se reclamó un piso salarial para todo el país de 450,000 pesos. Ahora, esa cifra ha subido por la inflación, y también debido al FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente). Además, se pide un ítem de conectividad", detalló.

El secretario general de AMET expresó el profundo malestar existente entre los docentes debido a los bajos salarios. "Todos los salarios están por debajo de la línea de pobreza. Aquí en la provincia hemos logrado 382,000 pesos, pero no es el salario que pretendemos ni a nivel nacional. El promedio en Mendoza es de 250,000 pesos, y en Misiones apenas alcanza los 200,000", mencionó. Tras ello dijo: "Esto ha generado manifestaciones y un descontento general porque el gobierno nacional no define una política clara. No sabemos si van a adoptar una política de apoyo al pueblo o una de ajuste", afirmó Quiroga.

Quiroga también criticó las evasivas del gobierno respecto al financiamiento de los aumentos salariales. "Las evasivas que hacen respecto al financiamiento son las mismas que hemos enfrentado en las reuniones con el gremio nacional. No hay definición por parte del ministro o el secretario, y todo sigue en una sola política de ajuste, lo cual no aceptamos", expresó.

En cuanto a las expectativas de acatamiento del paro, Quiroga manifestó su optimismo. "Tenemos una gran expectativa porque es un beneficio para todos. Todos están sufriendo con sueldos que no les alcanzan", comentó. "En la provincia tenemos serios problemas porque la gente no quiere trabajar debido a los bajos salarios y la demora en los pagos, que puede ser de dos o tres meses. Todo esto perjudica económicamente al docente", explicó.