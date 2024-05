Aranda: "No conozco ningún país desarrollado que tenga un estado chico"

Franco Aranda, secretario general del Frente Renovador en San Juan, expresó en Banda Ancha su escepticismo sobre el reciente discurso del presidente Javier Milei en el Luna Park, subrayando que aunque Milei es hábil para generar agenda, no aborda los temas cruciales que afectan a los argentinos.

“No pude escuchar ni ver a Milei en el Luna Park, pero sé que es muy bueno generando agenda. Sin embargo, no estoy seguro de que sea lo que nos conviene a los argentinos. Está instalando temas que no son los importantes”, comentó Aranda. “En lugar de enfocarse en cuestiones esenciales como la ley base y el rumbo de la economía, Milei se distrae con presentaciones y reproches menores”.

Aranda reconoció la capacidad de Milei para desviar la atención de los problemas fundamentales, como la alta tasa de despidos y la recesión económica. “He hablado con el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, quien también es vicepresidente a nivel nacional. Me expresó su preocupación por la recesión y la caída en las ventas. Muchas empresas están despidiendo trabajadores, y a pesar de esto, mantienen la esperanza de que la inflación baje”, explicó.

El dirigente del Frente Renovador también criticó la idea de reducir el tamaño del Estado, sugiriendo en cambio que se deben mejorar y hacer funcionar los organismos existentes. “No conozco ningún país desarrollado con un estado pequeño. Hay organismos que no funcionan bien, pero la solución no es cerrarlos, sino hacer que funcionen adecuadamente”, afirmó. “La habilidad de un dirigente político debe ser hacer que las cosas funcionen, no cerrarlas y entregar ciertos negocios a la parte privada”.

Aranda enfatizó la importancia de un Estado fuerte y presente en las relaciones internacionales y en la economía. “No creo en un Estado débil que rompa relaciones con sus vecinos o con otros países. Vivimos en un mundo globalizado y el gobierno tiene un rol crucial en negociar y abrir mercados exteriores para nuestras industrias”, sostuvo.

Sobre la figura de Milei, Aranda reconoció su popularidad actual, pero instó a utilizar esa influencia para impulsar reformas económicas significativas. “Milei todavía tiene una imagen positiva importante y debería aprovechar eso para negociar la ley base y no simplemente decir que le da igual”, afirmó.

Finalmente, Aranda abordó la desconexión entre la política y la sociedad, señalando que Milei se presenta como una figura externa a la política tradicional. “Hoy existe una fractura entre la política y la sociedad, y Milei se ha posicionado como alguien externo y disruptivo. Esta fractura no es solo con la política, sino también con las élites. La gente no confía en los políticos, ni en la justicia, ni en los medios de comunicación. Solo confían en la universidad”, concluyó.