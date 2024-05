Alemana desaparecida: captaron imágenes de prendas que coincidirán con su vestimenta

En una jornada intensa para el operativo de búsqueda de Julia Horn, la joven alemana que se extravío en las inmediaciones del Cerro Tres Marías, dos voluntarios encontraron elementos que podrían ser claves para el hallazgo de la muchacha. Según contaron a Canal 13, Walter Castro, un enfermero montañista y Matías Coria un guardavida, con un drone captaron imágenes de prendas de vestir que coincidirían con las que llevaba puesta la europea al momento de que se le perdiera el rastro.

Walter y Matías se conocieron en el campamento apostado al pie del Tres Marías, donde se inicia el rastrillaje. El enfermero montañista contó que las prendas captadas por su dron están bajo la cumbre del cerro.

En detalle, contó al móvil de Canal 13, que sobre las 17:30 les permitieron subir por una hora reloj porque contaban con el equipo necesario para moverse en las alturas de noche y por contar con el drone. El hallazgo o realizaron cuando llegaron a la cruz vieja de la cima. Desde ese punto, a 40 metros de profundidad divisaron algo, que les pareció una campera, una mochila, una gorra y un poco más apartado una botella de agua, por lo que acercaron a la zona el dron y confirmaron que se trata de una prenda de vestir.

A las imágenes captadas por el dron las llevaron para que las autoridades en el campamento las analizaran. Antes de eso, cuando descendían continuaron captando imágenes con el drone hasta una parte del dique, a 1 kilómetro y dos cuadras, se metieron en varios lugares, varios recovecos donde puede estar una persona que esté pasando mucho frío.

Noticias Relacionadas Alemana desaparecida: el operativo continuará con una guardia mínima durante la madrugada

'Pusimos las imágenes a disposición de la Policía, ellos descargaron las imágenes y mañana retomaran la búsqueda por la parte náutica desde el otro lado, para tener un ascenso y poder llegar hasta esos lugares y poder saber si es lo que le pertenece a la chica perdida', expresó el enfermero montañista y voluntario en el rastrillaje, que señaló que no pierden la esperanza de que pueda estar en esa zona.

Matias Coria, quien es amante de la naturaleza, contó: 'En el momento no fue como llegar acá abajo. En el momento vimos algo, una botella, sacamos el dron, activamos para ir abajo y vimos una campera, una mochila, algo envuelto más una botella. Hicimos una vista hacia abajo, hasta el dique que es un kilómetro por varios canales que hay no se vio nada, entonces nos vinimos con una tranquilidad para adentro porque nos dijimos no está acá', contó el voluntario.

El guardavida contó que cuando llegaron a los pies del cerro, donde está montado el campamento del rastrillaje, cuando presentaron las imágenes quedó confirmado que coincidía el color de la mochila. 'Nos miramos y pusimos nerviosos todos', destacó.

Para la continuidad del rastrillaje, que iniciará a primera hora del sábado, las autoridades convocaron a Walter y Matías, quienes desde las 7:30, tendrán la tarea de guiar al personal de las fuerzas en una de las salidas que se realizará por náutica, para indicar donde vieron las cosas, para que sea fácil el acceso para el personal especializado.