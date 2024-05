El Vicegobernador destacó la 'austeridad' del Gobierno y la importancia de acompañar las inversiones

Este sábado, el Vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, habló con Canal 13 y compartió sus impresiones y planes para la provincia. En diálogo, Martín destacó la dedicación del equipo de trabajo liderado por el gobernador Marcelo Orrego, subrayando los esfuerzos para llevar adelante un gobierno basado en la austeridad, el cuidado de los recursos y la generación de empleo.

Martín enfatizó la importancia de la austeridad y la administración prudente de los recursos: "Nuestro equipo de trabajo, conducido por el gobernador Marcelo Orrego, está llevando adelante un plan de gobierno basado en la austeridad, en el cuidado de los recursos y en la generación de fuentes de trabajo por sobre todas las cosas", expresó el Vicegobernador.

Además tras un saludo cordial a todos los ciudadanos de San Juan, Martín resaltó la cercanía de los dirigentes políticos con la comunidad: "Siempre hemos sido un gobierno que está cerca de la gente. Cuando hemos gobernado los departamentos Rivadavia y Santa Lucía, el gobernador, quien les habla, y todo nuestro equipo siempre hemos sido dirigentes políticos muy cercanos a la gente."señaló.

Reconociendo los desafíos económicos actuales, Martín destacó la importancia de un estado equilibrado y la promoción de la actividad privada: "Sabemos que no son momentos fáciles, que hay mucha gente que no tiene empleo y otros que tienen empleo pero no les alcanza para llegar a fin de mes o llegan de manera muy ajustada. Estamos pagando los errores de muchas décadas pasadas. Hoy tenemos que hacer bien los deberes, tener un estado equilibrado que no gaste más de lo que genera, y poder alentar a la actividad privada para que allí se generen los empleos, no en la actividad pública."

"Lo que tenemos que lograr es que la actividad privada florezca, sea motivada, y que a través de los impuestos que paga la actividad privada, el gobierno pueda hacerse de recursos." enfatizó el vicegobernador. Noticias Relacionadas Con la presencia de Orrego, la previa del 25 de Mayo se vivió con una noche de Gala Patria

Por otra parte, también destacó la importancia de atraer inversiones y las implicaciones de la legislación nacional para la provincia: "Hay que alentar la llegada de inversiones, esto es muy importante. Por eso lo que se está debatiendo en el Congreso Nacional, por ejemplo, sobre el RIGI, es sumamente importante para todas las actividades productivas en San Juan y en el resto del país también."

Con estas declaraciones, Fabián Martín subrayó el compromiso del gobierno de San Juan con la mejora gradual y sostenible de la provincia, poniendo énfasis en la responsabilidad fiscal, el apoyo a la actividad privada y la cercanía con la ciudadanía.