UTA anunció que este martes Red Tulum funcionará hasta las 21.30

Este martes 28 la UTA convocó a sus choferes afiliados a no realizar el turno nocturno de 21.30 a 0. El motivo es porque desde la Union Tranviaron Automotor de San Juan reclaman tener el mismo acuerdo salarial que se alcanzó en AMBA. Si la medida se concreta miles de sanjuaninos se verían afectado para volver a casa luego de su jornada laboral o de estudios.

En el comunicado emitido por la entidad sindical, aclaran que desde la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), le contestaron sobre el planteo. Los empresarios dijeron que no pueden afrontar escalas salariales iguales al AMBA porque desde Gobierno no los dejan aumentar el boleto, ni dan mayor subsidios. Es por eso que Maldonado entiende que como Secretario General no queda más margen que tomar esta medida en forma de reclamo a los empresarios.

Cabe destacar que la semana pasada la UTA acordó con empresas del AMBA un salario inicial para mato de $1.000.000 y de $1.060.000 para junio. Esos montos fueron aceptados por las partes y eso generó que en el resto del país se exija lo mismo. Por último desde la sede sindical en San Juan anticiparon que las medidas de fuerza recrudecerán si se dilata el acuerdo.