Alarma por un Incendio en la Municipalidad de la Capital

Lo que iba a ser una mañana tranquila, comenzó con gran movimiento en la Municipalidad de la Capital, cuando un principio de incendio ocasionó momentos de desesperación en la mañana de este martes.

Fue eso de las 5:50hs que se inició el fuego en el tercer piso del edificio en el que funciona el Concejo Deliberante de la Capital, que se ubica las inmediaciones de Ignacio de la Roza y Caseros, según contaron desde el cuerpo de Bomberos al móvil de Canal 13.

El principio de incendio fue sofocado por el mayordomo y el sereno del lugar, quienes se encontraban en el interior del edificio a esa hora, sostuvieron desde el cuerpo de bomberos.

Si bien no hubo pérdidas materiales de gran magnitud, sólo algunas cosas que se encontraban en el interior del lugar en el que se inició el fuego resultaron con pérdidas.

Si bien se trata de establecer qué fue lo que ocasionó el incendio, desde Bomberos explicaron que se inició en una de las calderas que se encuentra en el piso mencionado.

Más allá del siniestro y que personal que asistió para sofocar las llamas trabajan aún en el lugar, la actividad no se suspendió en el municipio capitalino, dado que los daños no revisten gravedad como para detener el accionar, ya que no hubo personas heridas ni hubo requerimientos de asistencia médica en el lugar.