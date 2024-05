La Iglesia sanjuanina insiste con que se reparta los alimentos almacenados

Este martes, en el marco de un nuevo acto de la Mesa Interreligiosa, Jorge Lozano, arzobispo de San Juan insistió en el pedido al Gobierno Nacional de la repartición de los alimentos que tienen almacenados en los galpones dependientes del Ministerio de Capital Humano.

'Me conmueve y me duele mucho por dos cosas’, confesó. Luego explicó que en primer lugar le duele: la noticia que hubo en cuanto a corrupción en la distribución. Sobre esta situación aseguró que ‘amerita una investigación judicial seria’. A su vez, como expresó en el Tedeum del 25 de Mayo, le duele ‘el no poner a todos en la misa bolsa porque terminan pagando justos por pecadores. Entonces hay que hacer una investigación y no frenar lo que es la ayuda social necesaria'

En segundo lugar, Monseñor se refirió a los galpones pertenecientes al Ministerio de Capital Humano que contienen 5 toneladas de alimentos sin distribuir como 'una injusticia seria', de la que aseguró que el Gobierno Nacional debe 'arbitrar los medios para que la comida pueda llegar a las familias que están pasando hambre en la Argentina', recalcó.

Por el momento, Lozano descartó que la Iglesia, a nivel nacional, confeccione un documento y lo haga público para trasladarle la situación de la comida almacenada al Gobierno. La máxima autoridad religiosa de la provincia señaló que algunos obispos, que, desde la Comisión de Pastoral Social, de la Comisión de Caritas y hasta el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, ya le pidieron que regularice esta situación, y que por el momento no ve próxima una nueva manifestación de este tipo.

Sobre la entrega de alimentos a la provincia, el arzobispo contó que hasta diciembre del año pasado estaban recibiendo unos 600 módulos alimentarios con lo cual sostenían varios comedores y merenderos, pero con la nueva gestión nacional, esta ayuda se redujo a 200 módulos. 'Hemos visto resentida en forma muy importante la capacidad de ayuda. Por un lado, lo hemos cubierto redoblando el esfuerzo en las comunidades para pedir más ayuda, del Gobierno provincial nos han asistido cubriendo una parte, pero no llegamos a cubrir con la demanda de comida, que es lo que más la gente necesita y pide', explicó.

Lozano contó que la Iglesia católica sanjuanina seguirá en conversación con el Gobierno de la provincia por la situación de la demanda de alimentos. Así como también anticipó que, para la próxima colecta de Carita, que se hará el 7 y 8 de junio sumarán al pedido de dinero el de alimentos, ropa de abrigo, para atender las necesidades que la gente va manifestando.