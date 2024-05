La tarea diaria de las maestras jardineras: 'les enseñamos a ser autónomos'

En el marco del Día de la Maestra Jardinera, Canal 13 entrevistó a Natalia Ramos, una maestra de nivel inicial de la Escuela N° 9. Natalia, quien se recibió en 2010 y se dedicó a ser madre antes de titularizar en la escuela, compartió sus experiencias y reflexiones sobre la importancia de la educación en la primera infancia y la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en los jardines de infantes.

"Es difícil porque es el primer desapego de la familia. Nosotros tenemos que tener mucha contención y no solamente vamos a jugar; ellos aprenden a través del juego, esa es la diferencia que tenemos," explicó Ramos. "Los ayudamos a ser más autónomos, a descubrir el mundo a través de ellos mismos."

Natalia resaltó los cambios en la metodología educativa a lo largo de los años, adaptándose a las nuevas necesidades y tecnologías. "Yo me recibí hace 10 años y, cuando pude titularizar, tuve que aprender todo de nuevo", dijo. "Les enseñamos la autonomía para que puedan sacar sus cosas de la mochila, revisar que no les falte nada y que vayan solos al baño," comentó. "También les enseñamos cómo incorporar las tecnologías en el jardín, porque no podemos dejarlas aparte. Si bien es importante el juego, tenemos que enseñarles a que las tecnologías sean provechosas."

Ser maestra jardinera requiere una vocación especial. "Hay que tener mucha paciencia y te tiene que gustar. Yo siempre supe que quería ser maestra, pero cuando fui descubriendo, me gustó mucho más las primeras infancias," dijo Natalia. "Lo más lindo y placentero es cuando uno les enseña algo y ellos lo pueden descubrir; hay una felicidad en eso. Todo lo que hacemos es para que ellos puedan aprender."

Respecto a la implementación de la ESI, Natalia destacó su relevancia en el cuidado del cuerpo y la intimidad de los niños. "En cada escuela tenemos un proyecto de ESI que se refiere al cuidado de su propio cuerpo y su intimidad. Es difícil porque se entusiasman jugando y a veces no llegan al baño, y nosotros tenemos que llamar a sus padres para poder cambiarlos. Siempre pedimos que tengan los teléfonos a mano y que nos colaboren porque de esta manera cuidamos la intimidad de los chicos," señaló.

Natalia enfatizó la importancia de educar a los niños sobre el cuidado de su cuerpo. "La implementación de la ESI es importante, sobre todo en el cuidado de su cuerpo, de que las partes íntimas son de ellos y que solamente ellos o un médico pueden revisarlos. Nosotros no podemos hacerlo, tampoco sus otros compañeros. Todo esto se habla previo con la familia y les explicamos que esto se va a implementar," explicó.

Este año, en particular, la maestra destacó un cuento utilizado en las aulas. "Este año hemos visto un cuento sobre el guarda secreto, en el mismo tratamos de concientizar sobre estos temas y hacerles entender que cuentan con ayuda, que no son los culpables y que siempre pueden pedir ayuda. Los queremos poner en alerta sobre diferentes temas."

Natalia concluyó resaltando la capacidad de los niños para asimilar y comprender estas enseñanzas. "Yo tengo salitas de cuatro años, y ellos lo van comprendiendo. Suelen asimilar las cosas mejor que una persona adulta, y es fundamental para esta etapa de la educación."