Los colectivos deberán circular durante la noche: dictaron conciliación obligatoria

Para este martes 28 de mayo se había anunciado una retención del servicio de colectivos en San Juan, a partir de las 21:30. Sin embargo, desde Trabajo ya dictaron una conciliación obligatoria por lo que los choferes deberán mantener el funcionamiento habitual de la Red Tulum.

Franco Marchese, subsecretario de Trabajo, explicó en rueda de prensa el descontento que existe por la medida sorpresiva que tomaron los colectiveros al comienzo de este martes. Se trata de no haber demorado sus recorridos e incluso no haber levantado muchos pasajeros en diferentes paradas. Sumado a esto, se refirió a la medida de fuerza anunciada para el servicio nocturno.

'En todas las empresas no han levantado pasajeros, que fue lo que los ha perjudicado sobre todo a primera hora de la mañana con una sensación térmica de -2 C°. La gente fue a la parada y no pudo subirse al colectivo, es aberrante. Llamamos a conciliación obligatoria, para que se reúnan todas las partes y se destrabe el conflicto. Le compete totalmente a la provincia porque el paro no es nacional, el paro es provincial. No hay paro a nivel nacional, la competencia es sólo provincial', expresó.

Brindando más detalles acerca de esta situación, Marchese reveló que la intención es que esta nueva audiencia se produzca el miércoles 29 de mayo. De esta manera se busca ponerle un fin a este sorpresivo conflicto que ha registrado San Juan, ya que no es una medida que se haya extendido a toda la República Argentina.

'Los colectivos esta noche deben seguir funcionando con normalidad. Sino lo hacen, se caerá con todas las de la ley. Ya se tomaron acciones por lo que ocurrió a primera hora, ya generaron consecuencias y en virtud de la ilegalidad estamos analizando cuál serán las sanciones. En primer término se sanciona al sindicato porque fue el que llamó al paro, ya planteada la ilegalidad depende de cada empresa si le descuenta o no a sus choferes. Estamos analizando la sanción a las empresas', sentenció.