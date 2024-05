¿Trabajo mal hecho?: les duró poco el arreglo de un caño de agua que les hizo OSSE

Una familia del Barrio Ferroviario de Capital vive momentos de enojo y angustia por un trabajo de OSSE en la puerta de su casa, que les duró solo unos días. Gladys, la vecina damnificada contó al móvil de Canal 13 que les arreglaron un caño de agua que los estaba dejando sin agua en toda la casa, pero que la solución duró poco.

Mostrando el agua que salía en dirección a la vereda, por el caño dañado, la damnificada contó que nuevamente no tienen agua. Hace unos días, el móvil de Canal 13 sacó a la luz el problema de esta familia, en donde además del matrimonio de adultos mayores, viven otras 7 personas, incluyendo niños. En esa oportunidad, los damnificados muy molestos contaron que, ante la falta del servicio por esta rotura, tenían que pedir a los vecinos agua, para higienizarse y hacer de comer, lo que los ponía en una situación muy incómoda.

Tras la nota de Canal 13, la solución llegó con empleados de la empresa que llegaron hasta la casa del Barrio Ferroviario y se hicieron cargo. Los trabajadores de OSSE arreglaron el caño y la semana pasada terminaron la reparación colocando una tapa. Sin embargo, en estos últimos días el agua volvió a brotar en su vereda y se volvieron a quedar sin el servicio.

En esta oportunidad, el agua potable se dirige al lado de la cabina del gas, lo que representa un peligro para la familia damnificada y sus vecinos más próximos. Es por ello, que el lunes volvieron a realizar el reclamo telefónicamente, obteniendo como respuesta que, durante el trascurso del día, empleados estarían por su domicilio, situación que hasta el martes en la tarde no había ocurrido.

La vecina mostró como el agua se estanca, para después salir con destino a la vereda y dirigirse a la acequia. El mayor problema de esta familia es que por esta rotura no tienen agua, y para colmo, ahora vecinos sufren de falta presión de agua en sus casas.

La rotura que denunciaron los vecinos del Barrio Ferroviario a Canal 13

Una situación difícil de soportar es la que están sufriendo una familia en Capital. Los denunciantes, un matrimonio de adultos mayores contaron que hace 9 días que no cuentan con el servicio de agua potable y que ya llevan 9 reclamos a OSSE, pero que desde la empresa siempre las dan la misma respuesta: 'tenemos muchos reclamos, ya se lo vamos a solucionar, en la brevedad'.

El damnificado contó que al ver que no le daban una solución por teléfono decidió ir en persona, pero cada vez que lo hizo el personal les señaló que debía tener paciencia, que ya mandarían a una cuadrilla a arreglar el desperfecto y que le pasarían su reclamo al sector idóneo y darían aviso al capataz de esa zona. Sin embargo, los 8 habitantes de la casa siguen sin contar con el servicio. 'Ni siquiera nos sale una gota, como para bañarnos, para lavarnos los dientes', contó apenada la denunciante.

'Me tomaron todos los datos, me dicen que tienen muchos problemas porque tienen muchas pérdidas, pero nosotros llevamos 9 días y no tenemos ninguna solución de parte de la empresa', se quejó el damnificado. Incluso contó que, si bien él tiene el servicio al día, desde OSSE no vienen a su domicilio a arreglar la falta del agua. ‘Quién me va a devolver los 9 días sin agua que yo tengo en mi casa?', expresó notablemente ofuscado.

Los vecinos de estos damnificados son los que se solidarizan con ellos aportándoles bidones cargados. La denunciante señaló que a esta altura esta situación les está dando mucha incomodidad, ya que si bien, los vecinos en ningún momento les han expresado fastidio alguno, ellos saben que la paciencia de ellos no es infinita y que se sienten un peso para sus vecinos.

Esta situación se agudiza más ya que la denunciante y dueña de casa tiene una discapacidad: camina con dificultad y debe tratarse varias veces al día para que sus piernas no les duelan tanto. Esta situación produce una incomodidad mayor y una necesidad más grande por parte de la mujer, puesto que debe contar con el servicio en todo momento para limpiar sus piernas.

Otro punto que hace estallar de furia a este matrimonio de adultos mayores afectados por la falta de agua, es que en la acequia que pasa por su casa hay agua estancada. A esta situación, los damnificados llegan si entender mucho: ‘Estamos en crisis hídrica, nos dicen en la televisión y la radio que debemos cuidar el agua y es OSSE quien no está cuidando el agua’, precisó.