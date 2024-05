Un experto dijo que señalizar toda la montaña "no tiene sentido"

En el marco del trágico accidente que costó la vida de Julia Horn en el Cerro Tres Marías, Juan Manuel Leaniz, rescatista de alta montaña del Club Andino Mercedario, brindó declaraciones en Banda Ancha sobre la importancia de la señalización en las zonas montañosas y la responsabilidad individual de los excursionistas.

"Señalizar toda la montaña no tiene sentido, los lugares más concurridos sí," afirmó Leaniz. Según él, las áreas con mayor afluencia, como el Cerro Tres Marías, Sierras Azules, la Quebrada de Sonda y Punta Negra, deberían contar con una señalización adecuada para prevenir accidentes.

Leaniz destacó la importancia de la preparación y la responsabilidad personal al aventurarse en la montaña. "No podemos dejar en manos de la señalización la responsabilidad que le cabe a cada persona. Es una irresponsabilidad de cada individuo que decide ir a la montaña sin la preparación necesaria," subrayó.

Leaniz explicó que muchas personas subestiman la dificultad de las montañas. "Es importante la responsabilidad individual y debo preguntarme si tengo la capacidad y la sinceridad para saber si estoy capacitado para un trekking, un ascenso, una escalada, lo que sea necesario," indicó. "Nos damos cuenta por el tiempo y las estadísticas que la mayoría de la gente subestima a las montañas y dicen que el Tres Marías es un cerro fácil."

Leaniz también mencionó al Grupo de Prevención de Montañas (GPM), una iniciativa que ha demostrado ser efectiva en reducir incidentes y accidentes en las áreas montañosas. "El GPM tiene estadísticas estudiadas de las cantidades de visitas y los incidentes de accidentes que han podido resolver gracias a su presencia en la montaña," señaló Leaniz. "La presencia de gente profesional hace que cualquier persona o turista que quiera hacer un trekking se acerque y consulte."

Actualmente, el GPM no está activo debido a la falta de apoyo financiero de la gestión anterior, y la nueva administración aún está evaluando su necesidad. "Hoy no está activo el GPM porque la gestión anterior decidió no garantizar más los sueldos de los guías de montaña," explicó Leaniz. "Lo que le puedo decir a la gestión actual es que la presencia de guías profesionales y certificados en esas áreas va a evitar muchos accidentes en el futuro."