UTA salió con los tapones de punta contra el Gobierno y ATAP

Este martes, el servicio de transporte público se vio afectado en horas de la mañana por una asamblea convocada por UTA. El Gobierno de la provincia calificó la medida como ilegal, dictó conciliación obligatoria para que en horas de la noche los trabajadores no realicen retención de servicio y comunicó a través de Laura Palma, ministra de Transporte que estudian sanciones para el gremio y las empresas. Pasadas las 21, llegó la dura respuesta del sector gremial sede San Juan.

Con los tapones de punta, UTA San Juan apuntó contra el Gobierno de la provincia y ATAP a través de un comunicado firmado por Marcelo Maldonado, secretario general. En la dura respuesta, aseguran que el Estado provincial no analiza la verdadera razón de la medida de fuerza que pensaban aplicar. El enojo del sector gremial nace de las declaraciones de la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien además de tildar la medida de ilegal, contó que estudian sanciones para los trabajadores y la empresa.

En el comunicado, el gremio expresa que la naturaleza de la medida de fuerza es para conseguir ‘un salario digno para alimentar nuestras familias’. Luego UTA señal: ‘NUNCA vi al Gobierno sancionar las empresas por no tener calefacción las unidades (el 80% no tiene), por no tener aire acondicionado con los agobiantes veranos de nuestra provincia, el 80% no tienen y del 20 restante el sector empresario deja las unidades en los galpones para ahorrar gas oil’. Además de preguntarse en el escrito si estas omisiones que acusan en realidad se tratan de ‘una avivada e incumplimiento encubierto'.

En tren de denuncias, el comunicado señaló que las unidades circulan cada jornada con ‘tapizados destruidos y usuarios sentados en la tabla, sin cortinas para el verano, con unidades modelo 2014, con barrios sin ningún apoyo en materia de seguridad, con choferes y usuarios asaltados permanentemente’. Todas estas situaciones y circunstancias sucediendo mientras el Gobierno y la Subsecretaria de Transporte son cómplices. ‘Miran para otro lado’, señaló duramente.

Luego el comunicado indicó que el Gobierno, medios de difusión y empresarios están expectantes de las sanciones y criticó las declaraciones de la ministra Palma a la prensa sobre el mediodía. ‘Hay una Ministra de Gobierno diciendo públicamente que los trabajadores de San Juan no podemos pretender ganar lo mismo que los compañeros del AMBA. ¿Somos menos para este gobierno los trabajadores del interior que los de Buenos Aires?’, expuso el escrito.

Por último, UTA se despachó en el comunicado expresando y denunciando: ‘Queremos transmitirles al sector empresario y al gobierno que nos pueden sancionar, nos pueden intentar amedrentar, amenazar, pero no bajaremos los brazos, quiero recordarle a empresarios y gobierno que cuando el mundo y nuestro país sufrió una pandemia y todos ellos estuvieron escondidos en sus hogares sin ninguna necesidad los trabajadores del transporte estuvieron en la primera línea de batalla, CON UN CHORRITO DE ALCOHOL TRUCHO Y UN PEDAZO DE NAYLON, y pasando necesidades, ESO ES ESTAR AL SERVICIO DE LOS USUARIOS. Las conciliaciones vencen, nuestra vocación de lucha NO VENCE, cada acción tiene siempre una reacción, Unidos jamás nos vencerán, nos, nos criticaran propios y extraños, pero jamás nos van a callar, gracias a TODAS Y TODOS los compañeros del transporte por su apoyo’