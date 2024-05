Fernández: 'Al RIGI hay que aprobarlo, no podemos seguir dilatando el dictamen'

El Ministro de Producción, Gustavo Fernández, se pronunció en Banda Ancha sobre la necesidad de aprobar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), destacando su importancia para el desarrollo económico del país.

"El régimen de incentivo a las grandes inversiones es uno de los capítulos más discutidos de la ley de base. Hay que aprobarlo. Quizás sea necesario algunas correcciones, pero no podemos dilatar el tratamiento," expresó Fernández, haciendo hincapié en la necesidad de avanzar con la aprobación del proyecto.

Fernández explicó que el RIGI adelanta importantes reformas tributarias y financieras necesarias para facilitar las inversiones. "Un proyecto de factibilidad minera necesita un marco legal para emitir y realizar su factibilidad. Lo que hace el RIGI es adelantar condiciones importantes de reforma tributaria y eliminación del cepo para sectores que están en condiciones de hacer inversiones fuertes en el país," señaló.

El Ministro subrayó que los beneficios del RIGI no solo impactarán en las grandes empresas, sino que beneficiarán a toda la economía. "Si analizamos cuáles son los beneficios que tiene la economía, no podríamos funcionar en el futuro si esos beneficios no se trasladan al resto de la economía. No puede seguir funcionando eternamente con retenciones o impuesto a las retenciones. No puede seguir funcionando con impuesto país," agregó.

Enfatizando la urgencia de tomar decisiones, Fernández recalcó: "El RIGI adelanta condiciones para que se tomen decisiones de inversión. La economía argentina necesita una reforma tributaria, la reducción de impuestos, la eliminación del cepo. Son condiciones que la economía Argentina necesita para alimentarse."

"Empecemos a ver inmediatamente las inversiones, el fruto de las inversiones. Estos no son procesos inmediatos en la minería, una cosa es tomar la decisión y otra es ver los resultados. El RIGI puede facilitar estas inversiones, pero es necesario que se hagan para beneficiar tanto a grandes como a pequeños y medianos proveedores", afirmó Fernández. Además destacó la importancia del desarrollo sustentable en la minería, mencionando dos pilares clave: la relación con el medio ambiente y el desarrollo económico.

"Queremos una minería que desarrolle proveedores locales y que la renta obtenida de la minería se reinvierta en San Juan para cerrar el vínculo virtuoso," enfatizó.

El Ministro subrayó que es fundamental que los proveedores mineros inviertan en la provincia. "El garante es el gobierno de San Juan, y vamos a exigir con la misma intensidad a los proveedores locales que inviertan en la provincia, contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental," declaró Fernández. El ministro concluyó señalando la importancia de que las inversiones mineras impacten positivamente en diversas áreas económicas de la provincia.