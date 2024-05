Padres y alumnos de la Escuela Capital Federal reclaman que se congelan en las aulas sin gas

David Ríos, padres y alumno de la Escuela Capital Federal contó que no pueden estudiar con tanto frío, ya que las aulas no cuentan con calefacción por falta de gas.

Padres y alumnos de la Escuela Capital Federal se unieron en un encendido reclamo. David Ríos, papá de una pequeña estudiante, que además concurre a la institución para terminar la secundaria, contó que el problema es que las aulas no cuentan con gas, aparentemente por un caño roto que nunca logran reparar del todo para que quede en condiciones. ‘Con frío no se puede estudiar’, confesó al móvil de Canal 13.

El papá de una pequeña alumna contó que no está mandando a su hija a clases porque el aula no cuenta con calefacción. La niña asiste a la institución en el turno mañana y los padres, en pos de buscar una solución momentánea, plantearon llevar estufas y mantas, pero desde dirección les bajaron el pulgar.

David contó que después de salir de trabajar acude en calidad de alumno a la escuela, para en el CENS 239 terminar la secundaria. Por experiencia propia, el joven padre expresó: 'No se puede estar del frío que hace, hay muchos compañeros y hay compañeros que no vienen abrigados porque tienen un mal pasar. Las ganas de estudiar están, pero el establecimiento no está en condiciones'.

Los papás cuentan que por los intensos fríos que vive la provincia desde mayo, profesores y profesoras, maestros y maestras salen congestionados del aula. Ni hablar de los pequeños alumnos. En el turno noche, al cual él pertenece, las cosas no son menos complicadas, ya que aseguró que no pueden estar dentro del aula por los intensos fríos. ‘Una compañera se retiró con los labios morados, porque por el frío que pasó se descompensó, contó.

'No es una excusa que estamos dando para no venir a la escuela porque las ganas de estudiar están en todos. Las ganas de estudiar están por parte de los directivos, los preceptores, los profes y nosotros, pero así no se puede', aclaró David

Desde la institución escolar les informaron que el problema radica por un caño que se rompió y tiene pérdidas. La semana pasada, así como en esta semana, fueron empleados de la empresa que asiste a esta escuela y otras de la provincia, pero, hasta este miércoles en la noche no encontraron una solución a la falta de calefacción en las aulas.

'Los niños ni tienen forma de estar abrigados, les es incómodo para aprender, se empiezan a enfermar y pasan muchas cosas. Después que se te enferman los niños tenes que comprar remedios y son caros y la situación económica no está bien para nadie, por lo que no podemos darnos el gusto de mandar al niño a estudiar si las condiciones no están', se quejó el padre.