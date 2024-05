Único funcionario nombrado en Anses: 'todas las oficinas funcionan'

Agustín Ramírez, el único funcionario nombrado en ANSES durante la gestión de Javier Milei, asumió como titular de la UDAI San Juan. En una entrevista con el móvil de Canal 13, Ramírez destacó el compromiso y la experiencia de los empleados del organismo, asegurando que todas las oficinas dependientes de San Juan están funcionando con total normalidad.

"Me he encontrado con gente comprometida con el organismo y con experiencia", afirmó Ramírez. "Desde que estamos nombrados, ya hemos estado viniendo al organismo para empaparnos de la dinámica y entrar en tema para trabajar en conjunto con todas las coordinaciones", expresó. "De que estoy en función de la gestión diaria, no hemos encontrado en ANSES un agente muy comprometida con el organismo y con mucha experiencia y eso lo pongo en valor porque es parte del equipo que hemos formado y estamos llevando adelante esta gestión", indicaron.

Pese a ser el único funcionario formalizado en la jefatura, Ramírez aseguró que todas las oficinas de San Juan y sus dependencias operan con normalidad. "Hoy soy la única persona formalizada en la jefatura, uno está en contacto permanente con todas las oficinas que dependen de la oficina central, eso no es un inconveniente en términos de gestión", explicó. "Estamos funcionando con total normalidad hasta el momento. No hay formalizado a ninguna persona en las diferentes unidades, eso seguramente se avanzará cuando se considere oportuno y lo determinen las autoridades", aludió.

Ramírez también enfatizó la importancia de la atención territorial en toda la provincia. "En el caso del UDAI Rawson, eso es independiente de la oficina San Juan, eso depende de la jefatura regional", aclaró. "La oficina de San Juan tiene dependencias como la oficina Bicentenario, la oficina de Caucete, Calingasta y Chimba. Por el momento, es importante resaltar que todas las oficinas están funcionando con normalidad. Así mismo, buscamos dar atención territorial a todos los departamentos con las distintas herramientas".

En las próximas semanas, ANSES tiene previsto retomar el servicio del ANSES móvil para ampliar la cobertura en la provincia. "Estamos generando el calendario y cuando esté terminada la planificación, se informará sobre qué departamentos va a estar. El objetivo es estar en toda la provincia", indicó Ramírez.

Ramírez concluyó señalando la gran responsabilidad que implica su rol. "Es una responsabilidad muy grande porque es un organismo muy sensible con la gente, porque toca desde el nacimiento hasta la jubilación y es muy importante. Esa va a ser la función y hemos determinado nuestro punto de partida", apuntó.