Estos son los nombres más curiosos que eligieron los sanjuaninos para sus bebés

Cada año un dato que genera curiosidad en la gran mayoría de sanjuaninos es cuáles fueron los nombres más curiosos que le colocaron a los recién nacidos en este último tiempo. En ese sentido, la máxima autoridad de dicho sector reveló que nuevamente son furor los de origen turco.

Verónica Benedetto, titular del Registro Civil, contó en Banda Ancha que los nombres que más le llamaron la atención en estos últimos meses son los que proviene de Turquía. Generalmente los mismos provienen de las telenovelas creadas en dicho país que tiempo después se retransmiten en los medios de comunicación nacionales.

'Uno de los nombres de varones que me acuerdo que se está utilizando mucho este año es Onur. Son varios nombres turcos, me acuerdo de ese por las novelas turcas pero son muchos. En el caso de las mujeres también me llamó la atención Asya (nombre de origen turco que significa 'Asia') que me parece que también es turco y otro es Saray (variante de Sara que significa 'princesa' en hebreo), quizás son nombres más originales', expresó.

Por último, Benedetto confirmó un dato que se desconocía hasta el momento. Se trata de que en la provincia de San Juan están naciendo más varones que mujeres .

'Se manejan cifras interesantes sobre los nacimientos, siempre el hospital Rawson es donde más se registran. Después viene el Sanatorio Argentino, el Cymin y de ahí el resto de la provincia. Para nuestra sorpresa para el Día de la Mujer buscamos datos pensando que eran más mujeres que hombres las que nacían y no, son más hombres que mujeres las que nacen en San Juan', sentenció.