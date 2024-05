Aclarado: la app de Red Tulum no cerrará ni cambiará

Esta semana los usuarios del transporte público en San Juan se encontraron con una situación inesperada. Se trataba de que en la app de Red Tulum comenzó a aparecer un mensaje donde instaba a descargar otra aplicación, ya que esta cerraría el 4 de junio. Sin embargo, las autoridades provinciales explicaron que esto no ocurrirá.

Marcelo Molina, secretario de Transporte, fue el encargado de aclarar todo frente al móvil de Canal 13. Lo que sucedió fue que la empresa Moovit, emitió un mensaje automático que fue lo que apareció en los teléfonos de los sanjuaninos. No fue algo que informaran por pedido de los funcionarios locales.

'No cambia la aplicación, acá hay un servicio contratado a un tercero que se va venciendo y se van dando las renovaciones. Lo que salió fue una alerta automática, no puesta por el Gobierno Provincial. La marca Red Tulum es de San Juan, la empresa proveedora del servicio es Moovit del extranjero, ha puesto ese mensaje automático. La app sigue funcionando, no va habrá cambios. A San Juan se lo brinda al servicio como Red Tulum y a otros lugares bajo el nombre de Moovit', aclaró.

Molina contó que al ser una empresa extranjera, deben coordinar con el cambio horario para poder tener una charla directa con ellos para pedirles que retiren ese mensaje. A pesar de que esta conversación todavía no se da, el entrevistado aclaró que la app Red Tulum debería seguir operativa después del 4 de junio.

'La confusión se generó como también pasó con la app de SUBE, también informa que una deja de funcionar para pasar a otra. Tengo entendido que las aplicaciones tienen estos detalles cuando se van actualizando. Lo que se trabaja siempre son alternativas funcionales y económicas. Son líneas de trabajo, no todas las que uno desarrolla se termina concretando. A veces alguno lo comenta pero cuando se va evaluando no termina implementándose', sentenció.

El comunicado que publicaron desde el Ministerio de Gobierno después de la nota con Canal 13: