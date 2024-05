El desgarrador grito del papá de Francisco: 'Defienden al tipo que mató a mi hijo'

En una serie de videos que se compartieron en redes sociales, se pudo ver el dolor y el enojo que transita el padre de Francisco Márquez al no tener justicia por la muerte de su hijo. El furioso hombre aseguró que la Justicia y el Ministerio Público Fiscal están defendiendo al hombre que mató a su muchacho, sin pensar en el daño que generó este trágico siniestro vial.

'El 8 de abril de 2023 Gonzalo Nicolás Castro Salinas mató a mi hijo en la puerta de El Pinar. Corría una picada y mató a mi hijo porque lo chocó de atrás. Iba a más de 130 km/h. Destruyó una familia, me destruyó a mi, a mi señora y a mi hija. La Justicia tiene las pruebas para hacer el juicio como debe ser, pero como no tiene antecedentes le dan la libertad para que vuelva a matar a alguien. No duermo y no vivo desde entonces. Fiscalía defiende a Gonzalo Castro Salinas y no a nosotros', expresó.

Estos videos en cuestión fueron compartidos en la red social Tik Tok por Ayelén Márquez, la hermana de Francisco, quien hasta el momento había sido la cara visible de esta lucha incesante en busca de justicia. La joven compartió otra filmación donde se puede ver a su padre realmente afectado, gritando frente a la Catedral en una marcha de Familias del Dolor y la Esperanza.

'Esto no es política, es un papá con dolor ¡Mierda! Tengo dolor y me tienen que hacer justicia. La gente tiene que empatizar, porque ellos (señalando la lona con el rostro de las víctimas viales) no van a volver. Grito por todos los que todavía no les pasa. Jamás hablé en estas marchas pero ahora no me van a parar. Si me quieren parar, que me saquen el corazón. Para un voto recorren las veredas, pero para empatizar con el pueblo no les calienta. La justicia tiene que hacer justicia', manifestó.

Por último el hombre cargó directamente contra el Dr. Eduardo Quattropani, el fiscal general. Lo responsabilizó por querer resolver todo con un juicio abreviado, dándole una pena de cumplimiento condicional a Castro Salinas por cometer sólo un Homicidio culposo.

'Fiscalía dice que todo se resolverá con juicio abreviado para quien mató a mi hijo, porque dicen que no estaba corriendo una picada. Hay evidencia y pruebas. No se que más le hace falta a Eduardo Quattropani, pero hay elementos para que todo vaya a juicio y haya condena efectiva para Castro Salinas. Todo lo quieren resolver con juicio abreviado. A usted no le ha pasado y si le pasa la va a hacer cortita. Es una vergüenza que Fiscalía defienda al hijo de puta que mató a mi hijo y no nos defienda a nosotros', sentenció.