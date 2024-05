A pesar del aumento de fondos para funcionamiento, sigue la incertidumbre en la UNSJ

El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, abordó la situación financiera de la institución en una reciente entrevista en Banda Ancha. A pesar de un aumento del 270% en los fondos para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, Berenguer expresó que la incertidumbre sigue presente debido a una serie de desafíos financieros y administrativos.

"Fue tan inaudito lo que hemos padecido porque hubo un destrato del sistema. En enero de 2024, recibíamos los mismos fondos que en 2023, a pesar de una inflación de más del 200%," señaló Berenguer. La situación llevó a una movilización masiva del sistema universitario y la comunidad en general. "Un día antes de la movilización, el gobierno nacional anunció un aumento del 70% en los gastos de funcionamiento. Esto no es para el gasto total, sino solo para el funcionamiento. En marzo nos dieron el 70% de ese monto, y ahora esperamos otros 70%, pero siempre referido a los montos de enero de 2023," explicó.

A pesar del aumento anunciado, la realidad financiera sigue siendo complicada. "Nos ofrecen 270%, pero nos van a restar el 140% que ya nos dieron, así que vamos a recibir 130 millones de pesos distribuidos hasta fin de año," comentó Berenguer, subrayando que el presupuesto actual se basa en cifras aprobadas en 2022, las cuales no reflejan las necesidades actuales.

El rector también criticó la falta de apoyo específico para universidades fuera de Buenos Aires. "Nos sentimos traicionados por la UBA, que nunca se ha sentado dentro de la mesa del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En el último plenario, la UBA se sentó con nosotros, pero parece que el gobierno creyó que con eso era suficiente para arreglar la situación," expresó Berenguer.

La entrevista también reveló el impacto de los costos de servicios básicos en la UNSJ. "La boleta de energía eléctrica de marzo de 2023 fue de 7 millones de pesos, y en marzo de 2024 llegó a 68 millones. Han quitado todos los subsidios, además de los aumentos en los servicios de gas y agua," dijo Berenguer.

Estos aumentos de costos no solo afectan a la universidad, sino también a los estudiantes. "El aumento en los gastos de transporte ha influido en el desgranamiento del sistema universitario. A veces, cuando se habla de desgranamiento, se habla de la cuestión académica, pero la cuestión socioeconómica influye tremendamente," explicó el rector. En respuesta, la UNSJ ha priorizado los fondos para becas y el comedor universitario. "No hemos podido darle más de un 37% de aumento a las becas debido a la inflación. Cada vez hay más estudiantes que dependen del comedor porque no pueden volver a sus casas," concluyó Berenguer.