Psicología y Medicina en la UNSJ: podrían lanzar el cursillo de ingreso en el segundo semestre

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) está en proceso de incorporar dos nuevas y demandadas carreras: Psicología y Medicina. Según el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, en Banda Ancha, estas iniciativas están avanzando en coordinación con los gobiernos nacional y provincial, como parte de una política de estado para fortalecer la oferta educativa en áreas críticas.

La carrera de Psicología ya ha superado varios obstáculos administrativos. Berenguer explicó: "La carrera de Psicología ya fue aprobada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Las carreras se generan en los claustros, luego pasan por el Consejo Directivo y el Superior, y finalmente se elevan al Ministerio de Educación. Psicología ha cumplido con todos estos pasos y ha sido aprobada definitivamente." Sin embargo, la universidad enfrenta desafíos financieros para implementar la carrera. "No tenemos el financiamiento necesario para instrumentarla, pero estamos explorando cómo hacerlo con parte de nuestro personal, ya que contamos con una vasta cantidad de profesionales," añadió el rector.

En cuanto a la carrera de Medicina, Berenguer indicó que todavía está en proceso de aprobación. "Medicina está en algunas instancias de modificaciones, pero esperamos que sea aprobada en cualquier momento. No obstante, nuestra universidad no tiene una gran fortaleza en el área de salud. Tenemos más fortalezas en las áreas tecnológica y social, y por ello no contamos todavía con la masa crítica necesaria para ofrecer extensiones en el sector de salud," comentó.

La demanda de profesionales de la salud en la provincia es alta, especialmente debido a la moderna infraestructura hospitalaria y la movilidad generada por las jubilaciones de profesionales veteranos. "Hay una tremenda demanda de profesionales de la salud en la provincia. Tenemos una infraestructura hospitalaria nueva, pero nos faltan los profesionales," mencionó Berenguer.

Sin embargo, el financiamiento sigue siendo un obstáculo. "Pertenecemos a la nación, y aunque la provincia tiene esta política de estado, el financiamiento es un desafío. Estamos articulando acciones y trabajando con toda la comunidad y los actores del estado para encontrar soluciones," añadió el rector.

Berenguer espera que, de ser posible, se pueda lanzar el cursillo de ingreso para estas carreras en el segundo semestre del año. "Si logramos sortear los desafíos financieros y administrativos, esperamos poder ofrecer el cursillo de ingreso para Psicología y Medicina en el segundo semestre," concluyó.

La UNSJ sigue comprometida en ampliar su oferta educativa y responder a las necesidades de la comunidad, trabajando en conjunto con el estado y otros actores para superar los obstáculos y ofrecer nuevas oportunidades a los estudiantes de San Juan.