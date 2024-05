Rescate Equino continúa abordando y cerrando casos contra el maltrato animal

En un reciente diálogo con nuestro equipo, Claudia Manzal, representante de la ONG Rescate Equino San Juan, compartió detalles sobre los avances y desafíos en la lucha contra el maltrato de estos animales en la provincia. A continuación, detalló algunos casos que presentan las principales declaraciones y situaciones abordadas por esta organización sin fines de lucro.

Manzal comenzó explicando que: "Hemos logrado, a raíz de este caso de Huesito (un caso de maltrato equino resonante), que en uno de estos delincuentes ha caído". La representante contó que hubo que sacrificar a Huesito y, lamentablemente, la persona culpable de su muerte cayó por delinquir, no por el maltrato animal.

Manzal contó que existe una ley que según este y otros casos que llevan adelante, no se está respetando ni se cumple como tal. "Tiene una preventiva de cuatro o cinco días, a veces seis, que están en penitenciarios y vuelven a estar en libertad, y vuelven otra vez a las andadas." aseguró la proteccionista.

Durante el diálogo, se constató que, aunque se han realizado avances significativos, la legislación sobre maltrato animal sigue siendo insuficiente y poco respetada: "Esperemos lograr algún día que la ley se cumpla y que la gente realmente deje caer el peso de la ley por el maltrato animal y no por otras circunstancias que se añaden a esto."

Añadió que: "Espero que algún día logremos después de tanto insistir y pedimos a toda la gente que nos apoye en esto porque no es solo beneficio para nosotros, sino por el bien de los animales."

La organización enfrenta desafíos constantes, como la falta de recursos y apoyo estatal. Manzal explicó que la organización es totalmente independiente, y que subsiste a partir de los esfuerzos económicos, con el cuál atienden a los animales maltratados rescatados. "Los espacios físicos son lugares que nos prestan. No tenemos la colaboración del Estado, no estamos subsidiados. Es un esfuerzo muy grande y hay muchísimos animales que hay que rescatar."

El costo de las atenciones médicas y el mantenimiento de los animales rescatados es elevado. La rescatista equina dijo que: "Los espacios físicos son 30,000 - 40,000 pesos por consulta médica. A eso se agrega medicación, sueros, y demás cuidados intensivos."

El caso de Camila, una yegua rescatada en condiciones deplorables tras ser utilizada en un robo, es un claro ejemplo. "A ese animalito se le ha hecho una terapia intensiva dentro del corral, se lo ha cuidado día y noche. Logramos levantarlo a pesar de las condiciones adversas" relató Manzal.

Desde la ONG, aseguran que la colaboración de la comunidad y la policía es crucial, aunque aún insuficiente: "Necesitamos que la sociedad colabore porque no podemos estar en todos lados. Concretamente, ese llamado se puede hacer al 911. Pero lamentablemente, muchas veces no se toma en serio. Hemos conseguido la empatía de varias personas dentro de las mismas policías, que nos avisan y nos ayudan" detalló después la colaboradora.

La rescatista equina finalmente añadió la situación agravante que sufren a manos atadas o insuficientes que les notifican: "En la zona de Chimbas, hay muchísimos carreteros. Antes, los propietarios trabajaban con sus animales. Ahora, los alquilan, los hacen trabajar sin descanso ni comida. Los están reventando" ."Hay vecinos que nos han dicho que los hacen chacinados y los venden. Es una locura, no saben en qué condiciones están esos animales ni si tienen enfermedades contagiosas" sentenció Manzal.