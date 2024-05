Cumplía residencia en el Penal y terminó internada por una supuesta sobreexigencia física

En diálogo con Canal 13 en programa Cien por Hora, Susana Cortez compartió el caso alarmante de su hermana Milagros, una residente del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan, que sufrió graves lesiones presuntamente debido a un entrenamiento excesivo. La familia presentó una denuncia ante la Justicia por malos tratos, alegando que la sobreexigencia física durante los ejercicios impuestos por una instructora identificada como Claudia Brizuela, quien sabiendo de sus condiciones médicas le causó las lesiones.

Susana Cortez relató que, a pesar de haber sido dada de alta inicialmente, Milagros tuvo que acudir nuevamente a urgencias del hospital Marcial Quiroga en la madrugada del jueves debido a su empeoramiento: "Sigue con problemas de mareos, dolor de pecho y espalda, a lo mejor puede ser de la misma fisura en su tórax, según lo que me dijeron los médicos de guardia anoche", expresó preocupada.

El incidente comenzó el jueves 16 de mayo, cuando Milagros, a pesar de haber presentado certificados de la guardia médica de la misma institución, fue obligada a realizar ejercicios físicos por Brizuela. Susana detalló: "Le dijeron que se tirara al piso, lo hace y se cambia ahí, se pone a hacer los ejercicios y le dijo 'tengo el pecho cerrado' y ella (Brizuela) le contestó 'abrilo'" . La hermana destacó que Milagros nunca había presentado un certificado médico ni había tenido faltas en su trayectoria en el servicio.

Después del esfuerzo físico, Milagros comenzó a sentirse mal al llegar a su casa: "Para ella era normal pero no se aguantaba el dolor y se fue a un puesto sanitario donde la derivaron al hospital Marcial Quiroga", explicó Susana. Inicialmente, fue enviada de regreso a casa, pero las complicaciones respiratorias continuaron, lo que llevó a una nueva visita al hospital donde finalmente fue internada.

El domingo, tras una tomografía, los médicos descubrieron que Milagros tenía un pulmón pinchado y el esternón fisurado , y fue trasladada a terapia intensiva. A pesar de haber sido dada de alta el martes 28 de mayo, la joven tuvo que regresar al hospital debido a problemas respiratorios continuos: La fisura en el esternón es debido a la insuficiencia respiratoria, ya que "tomó mucho aire y toma el aire que le hacía falta en su cuerpo, porque la verdad no podía respirar ese día'", explicó Susana. En el sentido de su atención médica, Milagros no cuenta con cobertura médica prepaga ni obra social: "Solo estamos en el hospital público, es donde la estamos haciendo atender porque nosotros no estamos en condiciones de poder pagarle un médico particular", lamentó su hermana.

Noticias Relacionadas Un penitenciario quiso entrar casi una decena de celulares al penal

Cinco días después del incidente, las autoridades del Servicio Penitenciario se comunicaron con la familia, aunque no indicaron que se tomarán medidas contra la instructora Brizuela ni se siguieron contactando posteriormente.

Susana subrayó la determinación de su hermana de continuar con su formación a pesar de las dificultades: "Ella tiene muchas ganas de poder recibirse ya con todo el esfuerzo que hizo para poder llegar ahí. Pero el tema es que como está, no sé si llegará a poder hacer la residencia que le quedan".

Los compañeros de Milagros por su parte, le mostraron su apoyo y están atentos a su recuperación: "Ellos nos dijeron que fue ejecutada por Claudia Brizuela el día jueves", señaló Susana, destacando que su hermana no había mencionado nada por temor.

Por el momento autoridades del Servicio Penitenciario no se expresaron sobre el asunto, ni comunicaron el expreso pedido de respuestas por parte de la familia de la residente penitenciaria.