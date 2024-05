El Bloquismo impulsa una ley que ampare a los Bomberos Voluntarios

El jueves por la noche, durante su participación en el programa "Más Allá de las Noticias", el diputado provincial Luis Rueda, representante del Bloque Bloquista, abordó varios proyectos que su espacio político está impulsando. Uno de los más destacados es la creación de una ley para proteger a los bomberos voluntarios de la provincia de San Juan.

Rueda detalló que el proyecto de ley busca dotar a los bomberos voluntarios de seguros, obra social y equipamiento adecuado: "Presentaremos un proyecto que tiene que ver en dotar a los bomberos voluntarios, a las personas que arriesgan su vida y que han demostrado una gran actividad," explicó. Esta iniciativa surgió, en parte, debido al trágico incidente en el Cerro Tres Marías, donde una joven perdió la vida: "Queremos dotarles de seguros, de obra social, de todo lo que no tienen, y también de equipamiento. Un equipo de un bombero en este momento sale muy caro," añadió.

Rueda destacó el elevado costo del equipamiento necesario para los bomberos, mencionando que prácticamente, "dos millones de pesos sale un solo equipo, porque obviamente está preparado para algún tipo de siniestro, sea un incendio o cualquier otra actividad riesgosa". Además, subrayó la ausencia de un seguro en caso de accidentes, recordando que los bomberos voluntarios "no cobran un solo peso, lo hacen por vocación, lo hacen desde el corazón."

El diputado también habló sobre el proceso de capacitación de los bomberos voluntarios: "No solamente que hacen su actividad, sino que capacitan también a pequeños o a quien quiera. Aproximadamente, hay cerca de 300 bomberos voluntarios en casi toda la provincia," afirmó. Indicó que hay cuarteles en varios departamentos, incluyendo Capital, Chimbas y Rivadavia, y mencionó que "todos tienen un curso, se capacitan, y dura alrededor de tres años las pruebas."

San Juan es una de las pocas provincias que aún no cuenta con una ley que ampare a los bomberos voluntarios. "Vamos a trabajar sobre este tema. Creo que somos una de las únicas provincias que no tiene una ley que ampare a los bomberos voluntarios," indicó Rueda. El proyecto no solo busca protección legal y seguro para los bomberos, sino que también apunta a mejorar su equipamiento y condiciones laborales.

Noticias Relacionadas Bomberos de Caucete admiten que tienen problemas, pero no cerrarán su cuartel

Rueda reconoció los desafíos económicos que enfrenta la provincia, pero subrayó la importancia del proyecto. "Seguramente va a ir a la Comisión de Hacienda, donde se tratará ver hasta dónde puede llegar el Ejecutivo, sabiendo que hay una situación complicada y que los recursos económicos son escasos," comentó. Sin embargo, enfatizó que la finalidad del proyecto justifica el esfuerzo y los recursos necesarios.