Este viernes el papá de Julia Horn regresará con sus cenizas a Alemania

El caso Julia Horn conmovió no sólo a todo San Juan sino a gran parte de la República Argentina. La última novedad que surgió vinculada a esto es que finalmente su padre viajará este viernes a Alemania, ya cargando con las cenizas de su hija de 19 años de edad.

Diergo Arduín, miembro de Youth For Understanding, contó en Cien por Hora como fue el paso de Peter Horn por suelo sanjuanino desde que arribó todavía con esperanzas de hallar a su hija con vida. El entrevistado reveló que el hombre se vio sorprendido desde un primer momento por la predisposición de todos para ayudarlo.

'El jueves viajamos de San Juan a Buenos Aires y este viernes tiene que ir a Ezeiza para volver a Europa. Más allá de todos los trámites, que el Gobierno ayudó a que todo fuera más rápido, nos juntamos con todas representantes de la sociedad civil como de las autoridades que estuvieron involucradas en la búsqueda y rescate de Julia. Ella tiene una hermana menor y un hermano mayor. La madre volvió unos días antes una vez que ya se encontró el cuerpo para estar con ellos', expresó.

Arduín reveló que Peter se tomó el tiempo de escribir algunas palabras sobre estos días que pasó en San Juan, marcados por la tragedia que vivió Julia. En las mismas manifestó una gran sorpresa y agradecimiento por la solidaridad, empatía, cariño y preocupación de todos los sanjuaninos.

'Aerolíneas Argentinas se portó re bien tanto en la ida como en la vuelta. Desde que llegó no me he separado de él más que para dormir y no tuvimos ninguna traba o demora en todo lo que debimos y quisimos hacer como el paseo que hizo el padre por la zona del cerro. Después del mediodía él ya va a partir para volver a Europa. Esto era algo muy difícil de prevenir, pero vamos a ver qué podemos aprender de esto', manifestó.

Finalmente, Arduín volvió a remarcar el comportamiento no sólo de las autoridades de San Juan sino de los diferentes ciudadanos que se iban cruzando en distintos lugares. Todos los que reconocieron a Peter se detenían a darle sus condolencias, causándole un gran asombro.

'Se acercaban personas que no lo conocían en San Juan y le ofrecían sus condolencias, eso le impactaba mucho de manera positiva. En cada lugar que estábamos ya sea comiendo o caminando pasaba eso, eran pequeños mimos así que por eso quiero agradecer a todos los sanjuaninos por su cariño y solidaridad. Es una terrible tragedia todo lo que pasó, pero sin que suene irónico o insensible, al menos pasó en San Juan que es un lugar con gente tan cariñosa y cálida con autoridades tan dispuestas a encontrarla y rescatarla', sentenció.