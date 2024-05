Los casos de dengue en San Juan vienen bajando desde hace 15 días

Últimamente el dengue había entrado en una curva ascendente, sumando cada vez más casos en San Juan, como parte de lo que se considera una de las peores olas de contagios que ha sufrido Latinoamérica en toda su historia. Sin embargo, afortunadamente esto comenzó a cambiar y desde hace dos semanas que se registran menos contagios en la provincia.

La Dra. Liliana Bertoni, jefa de Epidemiología, contó en Cien por Hora cuál es la realidad actual que vive la población sanjuanina respecto a la enfermedad que ocasiona el aedes aegypti. En ese sentido contó que la provincia entró en un importante descenso de casos.

'Hemos cerrado la semana epidemiológica N°18 con 2111 positivos, de los cuáles 1360 son confirmados por nexo epidemiológicos y el resto por laboratorio. Hemos dejado atrás afortunadamente el pico del brote en la provincia, que fue durante la semana epidemiológica N°16, es decir hace 15 días cuando alcanzábamos 464 casos semanales. Desde hace dos semanas venimos en una curva de descenso con 384 casos la primera y 117 la segunda que es la que acaba de terminar', expresó.

Bertoni contó que las bajas temperaturas que se vienen registrando, han colaborado para que cada vez haya menos personas afectadas. No obstante, aclaró que esto no hará que se corte de raíz este brote, ya que por más que se mantengan estas heladas los grandes criaderos se seguirían formando en las casas de las personas que no quitan el agua estancada o que no colaboran con el descacharreo.

'Estamos recibiendo notificaciones de toda la provincia, las áreas de mayor circulación están en los departamentos del Gran San Juan. La circulación viral aumentada es de departamentos con mayor población, más urbanizados. En el resto de municipios hay menos casos, pero hay contagios en todos. Para que se interrumpa el ciclo del mosquito por parte del exterior, se requieren más de 15 días con menos de 10 grados de forma sostenido', concluyó.