Brutal ataque a mazazos: el relato de un comerciante que estaba a metros

Se siguen conociendo detalles del brutal ataque a mazazos a Yolanda Leguiza de 71 años y sus momentos posteriores. El móvil de Canal 13 habló con un hombre que tiene un comercio en la esquina de la cuadra donde se dio el terrible hecho, revelando este, detalles del sangriento episodio.

El comerciante contó que lo primero que escucharon fueron gritos. 'Lo primero que escuchamos fueron gritos: auxilio, auxilio. Era un delivery que la vio porque justo pasaba. Fue el primero que la vio cuando estaba en el piso', contó el vecino. Luego relató que ante el alboroto salieron, se dieron cuenta de que habían atacado a alguien y salieron a socorrerla. Llamé al 911 y la mujer ya estaba convulsionando, sangraba muchísimo y le dimos los primeros auxilios, es decir, lo único que hicimos fue moverla un poquito para que respire porque estaba boca abajo y sangraba muchísimo por la boca y por la nariz y cerca de ahí estaba tirada una masa', rememoró

El hombre contó que se enteraron que en las cámaras de seguridad de un vecino se vio el ataque en donde el agresor le pega 3 mazazos. Además, puntualizó que en el registro fílmico se ve al violento hombre con una mochila.

Los vecinos se mostraron muy molestos con la intervención del personal médico de emergencia, asegurando que fue notable la demora. ‘Se demoró muchísimo la ambulancia. Yo llamó a las 19:43 y la ambulancia llegó a las 20:05 aproximadamente, y en ese lapso sangró muchísimo ', se quejó rememorando.

El comerciante contó que la mujer transitó en estado inconciencia casi total esos minutos en que la ambulancia no llegaba. 'Estaba muy inconsciente, no hablaba, solo respiraba con dificultad. Cuando llegó la ambulancia quisieron hacer los primeros auxilios, pero ya estaba muy mal y cuando la subieron a la ambulancia tuvo como un paro respiratorio, por lo que le tuvieron que hacer una traqueotomía, y ya iba mal. Entre los vecinos nos decíamos que seguramente la señora no llegaba al hospital', precisó.

El vecino que auxilió a la mujer brutalmente atacada señaló que por la Policía les confirmó que la víctima había fallecido antes de llegar al Hospital. Dicha confirmación, luego fue desmentida por el fiscal Iván Grassi quien informó que por su delicado estado estaba siendo intervenida quirúrgicamente en el Hospital Rawson.

El hombre contó que la maza estaba nueva y que era de por lo menos medio kilo. 'Parece que la fueron a comprar para pegarle a la mujer', indicó, para luego señalar que el sujeto huyó corriendo de Este a Oeste por 25 de Mayo, en las inmediaciones.