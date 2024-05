La emoción de un sanjuanino al encontrar su madre que no conocía

Roberto Castilla, un sanjuanino de 50 años, vio su vida envuelta en un misterio. Esto fue cuando descubrió que era adoptado. Desde ese momento comenzó una ardua búsqueda que finalizó hace muy poco tiempo. Ahora, emprendió una búsqueda personal para conocer sus raíces, y tras casi un mes de incansable investigación, logró su objetivo: encontró a su madre biológica.

"Mi madrina me comentó de donde me habían buscado que yo estuve en San Juan Eude, y por intermedio de ellos y de los datos que ya me dio mucha gente se comunicó conmigo", comentó. A la vez añadió "por la noticia que es dio a conocer Diario 13 San Juan pude encontrar más gente que buscaban personas", relató Castilla sobre su búsqueda.

A un mes de la nota en este medio se dio lo que más soñaba. "Me comuniqué con ella sin saber que ella era mi madre. No sabíamos que éramos", compartió. "Comenzamos a charlar. Yo le pregunté si se acordaba de su hijo", dijo sobre el inicio.

"Ella lo tuvo a los 14 años y se lo quitaron. Ella dice que fue muy duro estar ahí en esa época porque las chicas que estaban embarazadas y les quitaban sus hijos. Había hombre de apellido Lloveras que hacía todo el papeleo", dijo sobre lo que habló con su progenitora. "Yo era el único varoncito y y cuatro nenas quienes también se los llevaron. Ahí me sacaron el 11 de febrero. A ella se la llevaron a Entre Ríos y cuando regresó en mi habitación yo ya no estaba. Nadie le daba explicaciones ni nadie le decía nada. Ella siempre esperaba", detalló emocionado.

Castilla compartió cómo su madre biológica reconoció su parecido. "Ella siempre dijo que tuvo mi cara grabada. Cuando le mandé una foto de cuando era bebé, se dio cuenta de que yo era su hijo", señaló el sanjuanino. "Luego me mandó fotos de familiares y yo me parezco bastante a muchos mis tios. Por los datos que ella me ha dado, todo coincide", explicó.

Hoy, por primera vez, Castilla y su madre biológica, Carolina Vizcaíno, se verán cara a cara. "Estuvo en La Rioja viviendo un tiempo y ahora se volvió a San Juan y compró un lote junto con su marido. No tienen más hijos. Soy su único hijo y están armando una casita en Chimbas. Ya me va a venir a ver a mi casa", compartió con gran felicidad Castilla.