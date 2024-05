Los sanjuaninos aprobaron la acreditación de la carga de SUBE en los colectivos

El día después de que el Gobierno anunciara que, en San Juan, la acreditación de la carga de la SUBE puede hacerse en los colectivos, el móvil de Canal 13 salió a consultarle a los usuarios del transporte público que le parece a nueva medida. La respuesta en su mayoría fue de aprobación, ya que coinciden en que es más práctico, ágil y conveniente.

Una chica que esperaba el colectivo expresó: 'Me parece bien porque es más práctico, mucho más conveniente, ya que muchas veces se sube la gente al colectivo y no tiene carga y empiezan a pedir y no le quieren prestar, por lo que me parece más práctico que ahora se pueda cargar en el mismo colectivo'

La joven contó que no ha probado la novedad, y que le daba mucha vergüenza cuando no tiene crédito y tenía que pedir, por lo que volvió a remarcar lo beneficioso de la medida.

Un joven aseguró que es muy buena la medida implementada en la provincia, ya que antes debían de irse a la Estación Mitre o Córdoba para acreditar la carga de la SUBE.

Un hombre que se acababa de enterar del beneficio para los usuarios del transporte público expresó: 'Aparentemente será práctico, pero hasta que se adapten los colectiveros va a costar un montón pienso'. Además, contó que es de Angaco, y que en noviembre el pasaje le salía $90 y ahora cuesta $1300. 'Yo estaba trabajando en Tambolar, en marzo nos dejaron a todos sin trabajo y ahora estoy buscando trabajo', contó.