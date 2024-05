Triste testimonio de la mamá de Melina, la joven atropellada en ruta 40

El 26 de enero del 2024 quedó marcado como un día de dolor y pérdida para la familia de Melina. Se trata de la joven cuya vida se apagó trágicamente mientras cruzaba la Ruta 40 en dirección a la casa de su abuela.

Este martes, el móvil de Canal 13 visitó el que fue su hogar en Barrio Lagares, en zona de Pocito Norte, y entrevistó a Martha Alfaro, la mamá de la joven de 21 años quien además estaba embarazada de 4 meses de su primer nieto.

Del caso se supo que alrededor de las 20hs de ese trágico día, Melina iba cruzando la ruta cuando un importante empresario sanjuanino llamado José Osvaldo Rampulla, de 74 años, impactó violentamente contra ella en su Merecedes Benz.

En declaraciones al móvil de Canal 13, Alfaro compartió su angustia y desesperación ante la situación que vivió en primera persona. Expresó que: "No entiendo cómo está la justicia porque no tan solo se llevó la vida de mi hija, se llevó la vida de mi nieto, mis ilusiones como toda abuela", dijo entre lágrimas.

La madre de Melina relató el horror de esa fatídica noche, señalando que según lo que testigos afirman, el conductor del vehículo no detuvo su marcha para auxiliar a la joven atropellada: "Era un loco al volante, me dijeron. Se escuchaba que desde lejos venía el bramido y a mi hija la arrastró desde un cartel que dice 'baja velocidad' hasta varios postes de luz adelante", relató con dolor.

Martha contó que llegó al lugar del accidente momentos después, solo para encontrarse con la tragedia en su máxima expresión: "Llego al lugar sin aire, pego el grito y un policía me dijo que bajara la voz porque le habían tranquilizado a mi hija. No la pude tocar porque no me dejaban. Le pusieron un cartón en la cara como si mi hija hubiera muerto", narró crudamente.

Melina tenía 21 años cuando fue atropellada en la Ruta 40. Foto gentileza

Además, Martha denunció irregularidades en el manejo de la situación por parte de las autoridades: "Después del accidente, no contaron que a mi hija la había dejado quebrada, si hubiera vivido estaría postrada y esa información no está", señaló, agregando que la autopsia se realizó sin consultar sobre la posibilidad de donar los órganos de Melina.

Actualmente, Martha se encuentra en una difícil situación económica, siendo madre soltera y en busca de empleo para mantener a su familia: "Hoy en día ando buscando trabajo para seguir adelante para criar a mis otros hijos", expresó.

Con respecto al accionar de la justicia, Martha expresó su dolor y frustración: "Yo tengo una mezcla de dolor y bronca. ¿Qué justicia tenemos hoy que nos ampara a nosotros a toda la familia que hemos perdido un ser querido en la vida de tránsito?", cuestionó.

"Ella era la luz de mi hogar" se refirió Martha a su hija Melina.

Cabe destacar que el autor del siniestro estuvo desaparecido durante 72 horas, siendo finalmente ubicado en una clínica privada argumentando problemas cardíacos.

Ahora, y después de audiencias en las que señalan que la jueza "empezó hablando bien y después empezó a quebrantar", la familia exige pericias científicas para esclarecer los hechos y para frenar los supuestos de que el empresario venía a menor velocidad de la que los testigos aseguran haber visto.