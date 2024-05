La UOCRA advierte demoras en la reactivación de la obra pública

En su paso por Banda Ancha, Eduardo Cabello, titular de la CGT, aseguró que la reactivación de la obra pública en la provincia tiene demoras. El dirigente apuntó contra algunas declaraciones de funcionarios del Gobierno local, al entender que se anticipan en señalar que la obra pública está de vuelta en San Juan.

Cabello aseguró que estas declaraciones le hacen un flaco favor al gobernador Orrego. 'Esas declaraciones van en desmedro del gobernador, porque están trabajando ya, que vamos a empezar con el túnel, que vamos a empezar con aquello, ¿cuándo? Es decir, la política ya no son las promesas de lo que van hacer, sino que tienen que mostrar realidad los funcionarios', sostuvo.

'Hay empresas que están trabajando con el 0,2% y hay otras que trabajan con el 0,1%. Ellos dicen que es lo que les alcanza de personal o de monto', expresó. Luego el titular de la CGT indicó que la obra pública volvió a resurgir, pero en los papeles y no en las obras. Es decir, que todavía no están tomando empleados.

'El problema es que el que fue despedido en diciembre, no tiene diez meses más'. En ese sentido, Cabello agregó que varios funcionarios del Gobierno de la provincia no deberían mentirle a la gente. 'No es que mañana va a empezar el túnel, no es que mañana va a empezar a la obra, esto no es así', soltó.