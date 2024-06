En lo que va del 2024, ya hubo 17 víctimas fatales en siniestros viales

La provincia celebró el Día de la Seguridad Vial con un balance preocupante, pero también con un compromiso renovado para reducir los siniestros. Laura Palma, ministra de Gobierno, destacó en el móvil de Canal 13, la importancia de la prevención y los controles en materia de seguridad vial.

"La verdad es que es muy frío a veces hablar de estadísticas, pero son importantes y los datos no son menores. El año pasado, en igual periodo a los seis meses que llevamos de gestión, había el doble de personas fallecidas", dijo. Del mismo modo comentó que "no son números nada más porque detrás de esas personas siempre hay una familia que sufre. Creo que tenemos que trabajar mucho sobre todo en la conciencia de los ciudadanos al momento de salir a conducir".

Palma subrayó la necesidad de trabajar en la prevención y en los controles viales, y explicó la política que la provincia está siguiendo para adelante: "Es muy importante trabajar en la prevención, en los controles, y esa es la política que queremos seguir hacia adelante". Por este motivo expresó "Los controles los realiza la Secretaría de Seguridad, y nosotros nos hemos sentado, por ejemplo, a dialogar con ellos sobre la importancia de que se realicen."

La ministra también destacó los esfuerzos en la formación de conductores, mencionando los cursos y exámenes teóricos y prácticos para obtener la licencia de conducir, así como la implementación de sanciones más estrictas para infractores. En esta línea mencionó que "Las multas o infracciones de tránsito implican una mayor dificultad para sacar el carnet o que te lo den, por ejemplo, por menos tiempo o que sea más costoso". En ello sumó que "La idea es que la sanción sea ejemplificadora para que la persona piense. No es la idea que la multa tenga un fin recaudatorio, sino que la gente entienda realmente que la infracción no debe existir y que se debe conducir con mayor precaución".

En lo que va del año, la provincia ha registrado 17 víctimas fatales en siniestros viales, una cifra significativa pero menor comparada con las 34 del mismo periodo del año pasado. En este tema mencionó que "La verdad es que 17 son un montón. Ojalá que llegáramos a una estadística cero". "Sabemos que eso quizás no es posible, pero lo importante es que podamos manejar con mayor responsabilidad. Cada vez el parque automotor de la provincia se incrementa, y es crucial que los conductores sean más responsables", señaló Palma.

La ministra Palma también hizo un balance de los primeros seis meses de gestión, destacando los principales focos de trabajo de su ministerio: "Creo que estos seis meses, si bien se nos han pasado muy rápido, como dice nuestro gobernador, vamos resolviendo lo urgente y a veces desatendemos lo que queremos trabajar también".