La marcha de la multisectorial universitaria llegará hasta la Legislatura

Daniel Durand, representante del sindicato de trabajadores no docentes universitarios, dijo que la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió acompañar a la multisectorial universitaria en sus demandas. En declaraciones para Canal 13, Durand explicó: que el 80% del personal no docente esta por debajo de la línea de pobreza.

"Estamos desarrollando una jornada de paro de 48 horas porque fracasaron las negociaciones con el gobierno nacional en cuanto a los requerimientos de la Federación". dijo. Además mencionó que "La multisectorial universitaria, que incluye al sindicato no docente, a los sindicatos docentes, movimientos estudiantiles y a investigadores del CONICET y la Universidad, hemos resuelto una movilización desde la Catedral hasta la Legislatura como muestra de la problemática que enfrenta todo el sistema universitario."

Durand destacó la gravedad de la situación actual y las posibles implicaciones futuras si el Senado de la Nación convierte en ley la propuesta del gobierno conocida como Ley de Bases: "Esta jornada cuenta con el apoyo de la CGT Regional de San Juan, que ha votado acompañar a la multisectorial universitaria en esta movilización."

Al ser consultado sobre la situación específica de los trabajadores no docentes, Durand brindó un panorama preocupante: "El sector no docente, al igual que todos los trabajadores universitarios, está amparado por la autonomía universitaria, lo cual regula nuestra relación laboral por convenciones colectivas". Seguidamente expresó que "No hemos tenido despidos, pero la situación es alarmante. En noviembre de 2023, no había ningún trabajador no docente con un sueldo básico por debajo de la línea de pobreza".

Luego mencionó "Ahora, en junio de 2024, el 85% de los trabajadores no docentes están por debajo de esa línea. Además, nos han suspendido programas emblemáticos de perfeccionamiento y profesionalización debido a la falta de articulación en las negociaciones paritarias". Durand también subrayó la importancia de las oportunidades de desarrollo profesional que se están perdiendo: "Estamos perdiendo el financiamiento para nuestras carreras propias, como la Tecnicatura y la Licenciatura en Gestión Universitaria, y el posgrado de Maestría en Gestión Universitaria." Por ello dijo: "No se trata solo de una cuestión salarial, sino de la perspectiva de crecimiento de los trabajadores de todas las universidades nacionales."

Noticias Relacionadas La Feria Educativa de la UNSJ puso primera y estará hasta este viernes

La movilización del miércoles incluirá diversas actividades para visibilizar los problemas: "Una vez que lleguemos a la Legislatura, habrá oradores y se leerá un documento elaborado por la multisectorial. Esta marcha es una convocatoria para visibilizar un problema que es grave tanto dentro de las universidades como para el sector trabajador de toda la nación. La aprobación de la Ley de Bases tendría consecuencias a largo plazo."