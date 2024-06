Ferreri justificó porqué dio el contacto de un alto funcionario de Gobierno a los taxistas

Este miércoles, Walter Ferreri, representante del Sindicato de Taxistas, participó en el programa Cien por Hora, donde abordó una reciente controversia y reiteró las demandas del sector. Ferreri reconoció haber cometido un error al difundir el número de teléfono de Emilio Achem, secretario general de la Gobernación, lo que resultó en una avalancha de más de 200 mensajes al funcionario.

Ferreri fue directo al admitir su responsabilidad en la difusión del número: "Sí, sí, totalmente fui yo. Me auto culpo porque hay que decir las cosas como son. Siempre hay que decir la verdad". En esta línea dijo: "me dijeron que era un traidor que era una falta de respeto, no me han tratado bien, pero yo siempre digo la verdad ".

A pesar de las críticas recibidas por esta acción, expresó su frustración por la falta de respuesta del gobierno a sus solicitudes de diálogo: "Presenté una nota para ser atendido con el gobernador en enero y mire a qué mes estamos, a junio de 2024. Cuántos meses han pasado, seis meses". Seguidamente mencionó: "Emilio (Achem) me atendió mal ayer me estaba enojado, ofuscado. Él tiene que saber pedirme disculpas a mí y yo voy a pedirle disculpas".

Durante la entrevista, Ferreri subrayó la importancia del sector de taxis en la economía local. "Somos el segundo sector que más empleo produce en la provincia, después de los empleados de comercio. Entonces somos un sector fundamental, somos tres mil personas trabajando acá", afirmó.

Ferreri hizo un llamado a eliminar prácticas injustas dentro del sector, como el alquiler de licencias y los altos cánones de frecuencia. Además, abordó el impacto negativo de aplicaciones de transporte como Uber: "Lo que más le duele al sector es que se dejen de alquilar licencias y cobrar cánones elevadísimos de frecuencia y que ya corten con el tema de Uber, que es una aplicación que compite deslealmente".

Finalmente, Ferreri apeló a la intervención del gobierno para resolver estos problemas de larga data y mejorar las condiciones laborales de los taxistas: "Nos dijeron que se habían puesto a trabajar en eso y que van a terminar con estas cosas". Reiteró la urgencia de abordar estos temas para asegurar una competencia justa y sostenible en el sector del transporte público.