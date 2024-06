La diferencia entre endulzantes y edulcorantes: ¿qué debemos consumir?

Silvina Ortega, Nutricionista M.P. 217, explicó en una entrevista con Canal 13 la diferencia entre endulzantes y edulcorantes, y cuál es la mejor opción para nuestra salud.

Cuando se le consultó sobre si es bueno endulzar o no, Ortega aclaró: "Existen endulzantes y edulcorantes, los primeros son los que aportan nutrientes como hidratos de carbono de rápida absorción y calorías". Los endulzantes naturales, como la estevia, son generalmente más recomendables porque no aportan calorías y no afectan negativamente la salud como los endulzantes sintéticos.

Ortega destacó que los sustitutos del azúcar naturales son una mejor opción: "La estevia es el más recomendable entre los sustitutos del azúcar naturales". En contraste, los edulcorantes sintéticos, aunque no aportan calorías, pueden tener otros efectos negativos. "Los edulcorantes sintéticos no aportan calorías buenas a las dietas. No aumentan de peso, pero pueden causar alteraciones en la flora intestinal", afirmó Ortega

Ortega señaló que cualquier producto azucarado puede ser adictivo: "Todo lo que es azucarado es adictivo. El paladar se acostumbra, y empezamos a trabajarlo de manera diferente". Por eso, recomendó reducir progresivamente el consumo de azúcar: "Lo ideal es no consumir ningún tipo de azúcar. Se puede empezar con algo progresivo, reduciendo de azúcar a edulcorante y siempre disminuyendo".

En cuanto al consumo de azúcar en Argentina, Ortega comentó que es un problema de largo plazo: "El consumo de azúcares excesivo ha sido un problema en Argentina. La clave está en hacer cambios progresivos en la dieta para reducir la dependencia del azúcar".