Taxistas aseguraron que el incremento de tarifa se debió acordar antes

En un reciente diálogo con Cien por Hora, Walter Ferreri, representante del Sindicato de Conductores de Taxis, ofreció un detallado panorama sobre la situación actual del sector y el reciente aumento tarifario. Ferreri se mostró enfático en la necesidad de haber acordado el incremento de tarifas con mayor anticipación para evitar medidas extremas.

Ferreri destacó la frustración y el cansancio del sector ante la falta de actualización de tarifas desde diciembre: "Nosotros no damos más", comenzó. "Estamos desde diciembre sin subir nada. Imagínate un chofer, imagínate alguien que lamentablemente tiene que estar alquilando licencia, que para mí es totalmente ilegal. Sufren eso y a ellos sí les tienen el alquiler, las frecuencias están subiendo". Además, recalcó la ilegalidad de ciertos descuentos y cómo estos impactan directamente en los ingresos de los choferes.

Ferreri explicó que la amenaza de cortar rutas fue una medida extrema, pero necesaria: "Hubo que llegar a una amenaza de ese tipo para una negociación que se destrabó en dos horas cuanto menos. No me gusta dañar a terceros, no me gusta dañar a terceros, pero los pocos cortes que hemos hecho, nos vemos muy fuerte muy fuerte, 700 vehículos, 800".

Cabe mencionar, que en la jornada del martes 11 de junio, el Gobierno provincial autorizó el aumento de tarifas que comenzará a regir desde el viernes. La bajada de bandera superará los $600, concretandose un aumento del 40%.